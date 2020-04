SES-PE divulga novo boletim sobre o COVID-19

No boletim epidemiológico desta segunda-feira (13.04), Pernambuco confirmou mais 194 novos casos da Covid-19. Com isso, o Estado totaliza 1.154 ocorrências do novo coronavírus. Desses, 708 estão em isolamento domiciliar e 287 internados, sendo 55 em UTI e 232 em leitos de enfermaria. Além disso, o boletim aponta 57 pacientes já recuperados da doença.

Também foram confirmadas laboratorialmente 17 novas mortes (7 mulheres e 10 homens), ocorridas entre os dias 04.04 e 12.04 e envolvendo pessoas do Recife, Paudalho, São José da Coroa Grande, Olinda, Paulista, Jaboatão dos Guararapes, Lagoa dos Gatos e Pombos. Os pacientes que foram a óbito tinham idades entre 38 e 92 anos, incluindo também um menino de 7 meses. Com isso, o Estado totaliza 102 mortes pela Covid-19.

O menino de 7 meses que veio a óbito era residente do Recife e tinha síndrome de Down, hipertensão pulmonar e cardiopatia congênita, corrigida no último mês de fevereiro. De acordo com relato da família, ele apresentou febre, tosse e cansaço em 04.04. No dia 05.04 foi levado ao Imip, onde foi notificado e fez a coleta do material biológico. No dia 08.04 foi transferido para o Hospital Correia Picanço e internado na UTI. Também no dia 08.04 saiu o resultado positivo para Covid-19. Em 09.04 foi entubado. Durante seu tratamento, utilizou antibióticos, como azitromicina. Também fez uso da hidroxicoloroquina. A criança evoluiu para um quadro de choque séptico e veio a óbito no domingo (12.04).

Até agora, os casos confirmados estão distribuídos por 55 municípios (Abreu e Lima, Araçoiaba, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Chã Grande, Glória do Goitá, Igarassu, Ipojuca, Itapissuma, Jaboatão dos Guararapes, Moreno, Olinda, Paulista, Pombos, Recife, São Lourenço da Mata, Vitória de Santo Antão, Bom Jardim, Carpina, João Alfredo, Lagoa do Carro, Limoeiro, Machados, Passira, Paudalho, Tracunhaém, Catende, Gameleira, Lagoa dos Gatos, Palmares, Quipapá, São José da Coroa Grande, Belo Jardim, Bezerros, Cachoeirinha, Caruaru, Frei Miguelinho, Gravatá, Santa Cruz do Capibaribe, São Bento do Una, São Caetano, Toritama, Bom Conselho, Capoeiras, Garanhuns, Arcoverde, Sertânia, Salgueiro, Petrolina, Ipubi, Serra Talhada, Aliança, Goiana, Macaparana e Timbaúba), além do Arquipélago de Fernando de Noronha e da ocorrência de pacientes em outros Estados e países.

Com relação à testagem dos profissionais de saúde com sintomas de gripe, em Pernambuco, até agora, 377 casos foram confirmados e 276 descartados. As testagens abrangem os profissionais de todas unidades de saúde, sejam da rede pública (estadual e municipal), ou privadas. O Estado foi o primeiro do país a criar um protocolo para testar os profissionais da área da saúde.

ÓBITOS – COVID-19 – Os novos óbitos confirmados foram:

1 – Mulher, 76 anos, residente de São José da Coroa Grande. Óbito em 09.04. Tinha hipertensão e diabetes.

2 – Homem, 69 anos, residente de Paudalho. Óbito em 10.04. Tinha diabetes e insuficiência periférica.

3 – Homem, 7 meses, residente do Recife. Óbito em 12.04. Tinha síndrome de Down, cardiopatia congênita e hipertensão pulmonar.

4 – Homem, de 56 anos, residente do Recife. Óbito em 10.04. Tinha hipertensão e diabetes.

5 – Mulher, 85 anos, residente do Recife. Óbito em 11.04. Tinha hipertensão, diabetes e cardiopatia.

6 – Homem, 41 anos, residente de Olinda. Óbito em 12.04. Tinha leucemia.

7 – Homem, 38 anos, residente do Recife. Óbito em 12.04. Era obeso.

8 – Mulher, 59 anos, residente de Paulista. Óbito em 11.04. Tinha diabetes, doença cardiovascular crônica, doença neurológica crônica.

9 – Homem, 86 anos, residente de Jaboatão dos Guararapes. Óbito em 11.04. Tinha asma e doença neurológica crônica (Alzheimer).

10 – Homem, 63 anos, residente de Lagoa dos Gatos. Óbito em 11.04. Tinha diabetes e era tabagista.

11 – Homem, 38 anos, residente do Recife. Óbito em 04.04. Era obeso.

12 – Homem, 73 anos, residente de Pombos. Óbito em 10.04. Tinha doença cardiovascular crônica, insuficiência renal, hipertensão, epilepsia controlada e era ex-tabagista.

13 – Homem, 49 anos, residente de Paulista. Óbito em 11.04. Tinha hipertensão e obesidade.

14 – Mulher, 68 anos, residente do Recife. Óbito em 09.04. Tinha diabetes e doença renal crônica.

15 – Mulher, 92 anos, residente do Recife. Óbito em 10.04. Tinha hipertensão.

16 – Mulher, 80 anos, residente do Recife. Tinha 09.04. Tinha hipertensão.

17 – Mulher, 70 anos, residente do Recife. Óbito em 12.04. Tinha diabetes e hipertensão.