SES-PE lança site para acompanhamento de resultados dos exames da Covid-19

Com o objetivo de otimizar o acesso da população pernambucana ao resultado dos exames de detecção da Covid-19, o Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), criou a plataforma Meu Exame, que pode ser acessada no meuexame.saude.pe.gov.br. Já em funcionamento, o espaço on-line é destinado para que aqueles que realizaram o exame de biologia molecular (RT-PCR) na rede pública possam acompanhar o processamento da amostra e conferir o andamento e o resultado diretamente no ambiente digital.

Neste momento, o sistema dá acesso aos resultados de coletas realizadas nos cinco centros de testagem sob gestão estadual (Geraldão, Cecon, Ceasa, Cefospe e Secretaria Estadual de Educação). A ideia é expandir, ao longo das próximas semanas, a iniciativa para a população que realizou a testagem em serviços ligados aos municípios.

Para verificar o andamento da amostra, o usuário precisará preencher, obrigatoriamente, alguns dados pessoais (nome completo, número de CPF e data de nascimento), a data da coleta e o número da requisição do exame, usado para cadastramento do serviço no Sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL), coordenado pelo Ministério da Saúde (MS) e usado pelos Estados e municípios.

A numeração é disponibilizada para o usuário pela própria equipe responsável pelo cadastro e realização da testagem. A população que realizar o RT-PCR nos centros estaduais receberá, no momento da coleta, cartão com as informações necessárias para consulta posterior no Meu Exame.

“Assim como outras ferramentas já lançadas pelo Governo de Pernambuco, como o Atende em Casa, a plataforma Meu Exame é mais uma estratégia de apoio à população durante a pandemia da Covid-19 com o auxílio da tecnologia. Além de otimizar a divulgação dos resultados dos exames, a plataforma Meu Exame evitará que a população precise se deslocar para os centros de testagem ou entrar em contato através de e-mail ou telefone com a Secretaria em busca de informações”, ressalta o secretário estadual de Saúde, André Longo.