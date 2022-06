Sesc abre inscrições para segunda turma do Sesc EAD EJA

Quem quer concluir o Ensino Médio e obter qualificação profissional em produção cultural gratuitamente poderá se inscrever, a partir do dia 6 de junho, para concorrer a uma vaga no Sesc EAD EJA (Educação a Distância para Jovens e Adultos). Essa é a segunda turma que a instituição abre neste ano, como forma de incentivar a retomada dos estudos para o público a partir de 18 anos que não concluiu o Ensino Médio e ainda fomentar o acesso ao mercado de trabalho. As inscrições podem ser feitas no site do Sesc até o dia 4 de julho. O curso está disponível nas regiões Norte, Nordeste e Sul.

O projeto é realizado em parceria com o Senac, responsável pela plataforma de realização do curso. O Sesc EAD EJA tem duração de três semestres, com carga horária de 1.200 horas, sendo 80% das aulas em formato virtual e 20% presencial. Os estudantes também têm acesso a atividades presenciais e on-line de cultura, esporte e lazer oferecidas pelo Sesc nos estados participantes: Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins.

“Iniciamos o projeto em março e tivemos um retorno de mais de 5.700 inscrições, o que demonstra um expressivo quantitativo de pessoas que buscam uma oportunidade para retomar os estudos. O ensino a distância, aliado à qualificação profissional, vem ao encontro da necessidade deste público por sua flexibilidade e impulso ao mercado de trabalho”, explica Cynthia Rodrigues, Gerente de Educação do Departamento Nacional do Sesc.

O curso atende às orientações do Novo Ensino Médio, que contempla a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), com itinerários formativos focando nas áreas de conhecimento e na formação profissional. A construção dos conteúdos foi baseada em experimentações e maior interação dos participantes. “Optamos por um nível de alta ludicidade, com o uso de estratégias e de recursos mais elaborados – tanto pedagogicamente quanto em termos de produção multimídia”, esclarece Cynthia. Nesse contexto, podem ser empregados a simulação de práticas, mecanismos de jogos, dramatizações e outras estratégias compatíveis com os objetivos do curso.

Oferecido a pessoas com mais de 18 anos, que tenham finalizado o Ensino Fundamental, o Sesc EAD EJA registrou em sua primeira turma um maior número de alunos na faixa etária entre 21 e 30 anos. Mas comprovando que não existe idade para a busca de conhecimento, o polo Sesc Viamão, no Rio Grande do Sul, tem entre os estudantes Noemi Mattos, de 71 anos. “Agradeço pela oportunidade porque é gratificante ter uma nova perspectiva nesta fase da vida. Me sinto muito acolhida pelas professoras, que dão todo o apoio que preciso para aprender e finalizar a formação. Voltei a estudar depois de muitos anos para poder ajudar as pessoas. Após a conclusão do ensino médio, pretendo me profissionalizar e utilizar a futura profissão para fazer o bem ao próximo e de forma gratuita”, conta Noemi.

Para essa segunda turma, serão oferecidas mais de 1.600 vagas. Ao final do curso, os alunos receberão certificado de conclusão do Ensino Médio com qualificação profissional.

Serviço | Sesc EAD EJA

Inscrições: De 6/6 a 4/7

Início das aulas: 15/8

Informações e formulário de para pré-inscrições em www.sesc.com.br/ead