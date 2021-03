SESC PE promove mostra audiovisual

Nove filmes pernambucanos foram selecionados para a Mostra #CulturaEmRedeSescPE, neste sábado (13). As produções foram aprovadas no ano passado pelo edital de mesmo nome aberto pelo Sesc Pernambuco para fomentar as linguagens culturais e viabilizar renda a produtores do estado.

“A ação é mais uma forma de incentivarmos as produções e os olhares locais, ampliando as janelas de acesso do público ao que está sendo produzido agora. São curtas documentais, de animação, videodança, clips que dialogam diretamente com esse momento complexo da sociedade e que podem nos ajudar a entender as diversas perspectivas do humano nessa encruzilhada. E a parceria com TV PE nos permite apresentar essa produção mais uma vez de forma gratuita”, destaca a instrutora de atividades artísticas do Sesc, Naruna Freitas.

A Mostra será exibida pela TV Pernambuco das 20h às 21h30. Vão compor a mostra os filmes “Assum Preto”, de Maxwell Machado; “Isolamente”, de Diego Ravelly; “Um aniversário para Nida”, de Bruna Monteiro; “Assintomática”, de Cleiton Carbonel; “O som dos pés”, de Tayho Fulni-ô; “Chão”, de Una; “O mundo entre nós”, de Zé Iná; “Cacos da minha rua”, de Tereza Helena, Islan e Bea Laranjeira e “Madeira de Lei”, de Kalor. Quem não puder assistir, poderá acessar os canais do Sesc para assistir em outro momento também.

Sesc – Fundado em 1947 em Pernambuco, o Serviço Social do Comércio é uma instituição privada mantida pelos empresários do comércio de bens, serviços e turismo. Atuante na Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata Norte, Zona da Mata Sul, Agreste e Sertão, oferece atividades gratuitas ou a preços populares nas áreas de Educação, Cultura, Lazer, Assistência e Saúde para comerciários e dependentes.

As 23 unidades, incluindo os hotéis em Garanhuns e Triunfo, operam respeitando os protocolos de saúde e alinhadas aos órgãos públicos, e têm ações presenciais, virtuais ou híbridas. No campo digital, a instituição oferece o aplicativo Sesc-PE, facilitando acesso às atividades, renovação e habilitação do cartão, entre outras funcionalidades, e disponibiliza a plataforma Sesc Digital (https://cursos.sescpe.com.br/todos).

Por ela, é possível conhecer o cronograma de cursos e realizar a inscrição de forma online e segura. Para acompanhar todas as informações sobre o Sesc, acesse www.sescpe.org.br. Além desse público beneficiado, o Sistema Fecomércio disponibiliza o Cartão do Empresário, possibilitando que empreendedores do comércio de bens, serviços e turismo comprem de empresas parceiras com descontos reais e exclusivos estendidos também para sua família, empresa e funcionários.

Mais informações: www.cartaodoempresario.com.br.