Sete cidades da Mata Norte registram casos de COVID-19

O último boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) confirmou, na sexta- feira (09), mais três casos de COVID-19, em Paudalho e Lagoa do Carro, na Mata Norte. Os dados são publicadas através do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde de Pernambuco (Cievs/PE).

Na região existem um total de 17 registros confirmados de coronavírus e um total de cinco óbitos. As notificações foram nas cidades de Paudalho (06), Goiana (03), Lagoa do Carro (02), Carpina (02), Macaparana (01), Aliança (02) e Timbaúba (01).

Não foram repassados os dados de identificação e perfil dos pacientes infectados. No entanto, os que vieram a óbito todos eram do grupo considerado de risco e apresentavam um histórico com outras doenças.

Os óbitos foram registrados em Paudalho (02), Goiana (01), Macaparana (01) e Lagoa do Carro (01).

Segundo o boletim da (SES-PE) o Estado tem um total de 684 casos de COVID-19. Entre as pessoas infectadas, 359 estão em isolamento domiciliar e 216 internadas (31 em UTI/UCI e 185 em leito de isolamento). Outras 44 pessoas já estão recuperadas.

As medidas de segurança foram reforçadas. As secretarias municipais tem feito um trabalho de conscientização para que as pessoas permaneçam em casa.