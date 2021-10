SETEQ abre qualificações presenciais em cinco municípios

A Secretaria do Trabalho, Emprego e Qualificação de Pernambuco encerra hoje (04) as inscrições para qualificações em Aplicativos Básicos de Informática, com 60 horas de duração, nos municípios de Água Preta, Bom Conselho e Xexéu. Por meio do Programa Novos Talentos, as aulas vão beneficiar alunos de baixa renda. As inscrições também abrem em Cumaru e Paulista. Contudo, a data para estes dois municípios vai de hoje até o dia 12. A cidade de Paulista terá duas turmas, uma pela manhã e outra à tarde.

As inscrições podem ser realizadas no endereço eletrônico https://sistemas.seteq.pe.gov.br/sima/inscricao_login/. As matrículas presenciais serão feitas no dia da aula (veja a data de cada município abaixo). Cada turma tem 15 alunos ou alunas e 15 cadastros de reserva. As vagas são preenchidas por ordem de chegada. O não comparecimento no dia da matrícula cancela automaticamente o cadastro.

Para a capacitação em aplicativos básicos de informática, os pré-requisitos estabelecidos são: idade mínima de 14 anos e, pelo menos, ensino fundamental incompleto. A capacitação tem o objetivo de utilizar recursos do sistema operacional, editar textos, utilizar planilhas eletrônicas, criar apresentações, além de utilizar a Internet para serviços de busca e e-mail. Ela é fundamental para quem quer permanecer ou entrar no mercado de trabalho.





Também estão prorrogados cursos nas cidades do Recife, Tuparetama, Panelas e Igarassu. Veja no site www.seteq.pe.gov.br mais detalhes.

CURSOS NOVOS ANUNCIADOS

Água Preta

Onde fazer a inscrição? https://sistemas.seteq.pe.gov.br/sima/inscricao_login/.

Período de Inscrições? 1º a 4 de outubro

Qual o local da matrícula? Associação de Mulheres de Água Preta Rua Siqueira Campos, 3182 – CENTRO, Água Preta-PE

Dia da matrícula e das aulas? 05 de outubro (durante a manhã)

Bom Conselho

Onde fazer a inscrição? https://sistemas.seteq.pe.gov.br/sima/inscricao_login/.

Período de Inscrições? 1º a 4 de outubro

Qual o local da matrícula presencial? Secretaria de Desenvolvimento Social R. Cleto Campêlo, s/n – CENTRO, Bom Conselho-PE

Dia da matrícula e das aulas? 05 de outubro (durante a tarde)

Xexéu

Onde fazer a inscrição? https://sistemas.seteq.pe.gov.br/sima/inscricao_login/.

Período de Inscrições? 1º a 4 de outubro

Qual o local da matrícula? Escola Municipal João Bezerra Filho Rua Alaíde Gonçalves, S/N – CENTRO, Xexéu-PE

Dia da matrícula e das aulas? 05 de outubro (durante à tarde)

Cumaru

Onde fazer a inscrição? https://sistemas.seteq.pe.gov.br/sima/inscricao_login/.

Qual o local da matrícula? EREM – Manoel Gonçalves de Lima Rua João Moura Borba, 326 – Centro, Cumaru-PE

Dia da matrícula e das aulas? 13 de outubro

Paulista

Onde fazer a inscrição? https://sistemas.seteq.pe.gov.br/sima/inscricao_login/.

Qual o local da matrícula? Grupo Espirita Seara de Deus Rua Walfrido Lins de Morais, 289 – Janga, Paulista-PE

Dia da matrícula e das aulas? 13 de outubro (manhã) e (tarde)