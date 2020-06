Seteq disponibiliza mais mil vagas para cursos em EaD

Com a grande demanda para se qualificar nessa pandemia, a Secretária do Trabalho, Emprego e Qualificação de Pernambuco disponibilizou mais mil vagas para cursos de ensino a distância. As inscrições podem ser feitas até o dia 22 de junho e os cursos são: Relações Interpessoais no Trabalho; Inteligência Emocional; Administração e Mediação de Conflitos; Redação Oficial; Ética e Cidadania. Todos abordam novas habilidades pessoais e profissionais exigidas pelo mercado de trabalho. Ao todo, 3.750 vagas foram abertas nessas áreas.

Os cursos são fruto de uma parceria entre a Seteq e a Secretaria de Administração estadual, por meio do Centro de Formação dos Servidores e Empregados Públicos do Estado de Pernambuco (CEFOSPE). As inscrições são gratuitas e podem ser feitas através do link https://ead.seteq.pe.gov.br/.

Para o secretário do Trabalho, Emprego e Qualificação, Alberes Lopes, essa parceria com CEFOSPE foi além da expectativa. “Os cursos em EaD estão sendo um sucesso e estamos oferecendo mais mil vagas, porque as iniciais foram preenchidas. Com certeza, essas habilidades vão ajudar muito os trabalhadores e os estudantes a conseguirem uma qualificação e estar concorrendo melhor nesse mercado de trabalho”, declarou Alberes.

Para Lucas Santos, um dos alunos do ensino a distância promovido pela Seteq, a experiência está sendo inovadora. “É extremamente importante buscar qualificação neste momento tão determinante em nossas vidas, só tenho a agradecer aos projetos de educação a distância oferecido pelo Estado e todos os seus integrantes, desde a tutores a alunos que fazem isso acontecer e gerar frutos”, disse ele.

Confira, abaixo, cada curso e faça as inscrições no link https://ead.seteq.pe.gov.br/

1) Inteligência Emocional: reflexões e práticas para autodesenvolvimento

Carga Horária: 20h (4 Semanas)

Objetivo Geral: Ampliar a compreensão dos trabalhadores quanto à importância da Inteligência Emocional, enquanto uma competência essencial para o autodesenvolvimento, com vistas à otimização do desempenho profissional e na vida pessoal, orientando a pessoa interessada a desenvolver a inteligência emocional através de conhecimentos, práticas e técnicas para tais propósitos.

2) Administração e Mediação de Conflitos nas Organizações

Carga horária: 20h (4 Semanas)

Objetivo Geral: Possibilitar aos alunos a aquisição de conhecimentos para aprimorar e desenvolver competências e habilidades necessárias para administrar e mediar e conflitos no seu cotidiano.

3) Relações Interpessoais no Trabalho

Carga horária: 20 h (4 semanas)

Objetivo Geral: Proporcionar aos participantes, reflexões acerca da importância do desenvolvimento de algumas competências essenciais à otimização das relações interpessoais no ambiente de trabalho com vistas ao alcance dos resultados organizacionais.

4) Redação Oficia

Carga horária: 24h (4 Semanas

Objetivo Geral: Capacitar os alunos para redigirem documentos oficiais de acordo com os padrões estabelecidos pelo Manual de Redação Oficial da Presidência da República.

5) Ética e Cidadania

Carga horária: 20h (4 Semanas)

Objetivo Geral: Contribuir para uma reflexão sobre os valores éticos e responsabilidades como cidadão perante à sociedade e o ambiente organizacional, a fim de construir uma sociedade economicamente viável, ambientalmente correta e socialmente justa.