Sicoob financiará custeio dos canaviais dos cooperados da Coaf e da CoafSul

Nos próximos dias, depois de tentativas frustradas com o Banco do Nordeste (BNB) para facilitar o crédito financeiro para o setor sucroenergético (usinas, cooperativas e produtores de cana), duas cooperativas de plantadores de cana em Pernambuco (Coaf e CoafSul) estarão recrutando os cooperados interessados em financiar parte do custeio de seus canaviais junto ao Banco Sicoob (cooperativa financeira) a juros diferenciados, iguais aos praticados pelo Banco do Brasil. A intercooperação foi firmada nesta terça-feira (5), durante uma reunião com os respectivos presidentes das entidades na Associação dos Fornecedores de Cana de Pernambuco (AFCP), local onde também funciona uma agência Sicoob.

Os cooperados passarão a ter uma linha de crédito especial. A Coaf e a CoafSul responderão como repassadores, pois os pagamentos dos financiamentos serão descontados dos valores dos quais os cooperados terão a receber pela cana fornecida nas respectivas usinas em Timbaúba e Ribeirão, respectivamente. Além da agência Sicoob na AFCP, os cooperados da Coaf podem ir à agência em Timbaúba para fazer o financiamento, e os da CoafSul devem buscar o Sicoob em Palmares.

Posteriormente, o banco deverá abrir uma linha de crédito para os cooperados voltada para a renovação dos canaviais, conforme abordado pelo presidente do Sicoob Pernambuco (Evaldo Campos) e por seu superintendente Almir, com os presidentes da Coaf (Alexandre Andrade Lima) e da CoafSul (José Carlos César), acompanhados de seus diretores, a exemplo de Paulo Giovanni Tapety da AFCP, e de Severino Neto da CoafSul.