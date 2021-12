Silvio Costa Filho acompanha Paulo Câmara em anúncios de investimentos no Agreste e na Mata Sul

Ao lado do governador Paulo Câmara (PSB), o deputado federal Silvio Costa Filho (Republicanos) cumpriu agenda, nesta segunda-feira (13), nas cidades de Panelas, Lagoa dos Gatos e Belém de Maria. A iniciativa faz parte do Plano Retomada, um conjunto de ações com investimentos de R$ 5 bilhões feito pelo Governo do Estado para estimular a geração de emprego e renda em Pernambuco.

A agenda teve início na cidade de Panelas, onde foram inauguradas a Central de Oportunidades de Pernambuco (Cope) e a sede do 4º Pelotão de Panelas, além de anúncios nas diversas áreas. Na ocasião, Silvio Costa Filho aproveitou o momento para ressaltar a importância dos investimentos que o governador Paulo Câmara está levando para a cidade .“Não tenho dúvida que Paulo Câmara foi o governador que mais trouxe investimentos na história de Panelas. Apenas hoje, ele já anunciou um conjunto de mais de 50 milhões de obras para o município”, disse.

Em seguida, a comitiva seguiu para Lagoa dos Gatos e Belém de Maria, onde foram autorizadas novas intervenções nas áreas de infraestrutura, desenvolvimento urbano, recursos hídricos, educação, assistência e desenvolvimento social. “O Plano Retomada tem sido instrumento de geração de emprego e renda para a população pernambucana, como já aponta o Novo Caged. Além disso, em Brasília, tenho trabalhado para trazer, cada vez mais, recursos para os nossos municípios”, frisou Silvio Costa Filho, que tem o apoio dos prefeitos Ruben (PSB), de Panelas; e Rouph Júnior (Republicanos), de Belém de Maria.