Sirinhaém abre seleção com 353 vagas de emprego e salários de até R$ 2,88 mil

A prefeitura de Sirinhaém, na Zona da Mata Sul de Pernambuco, abriu nesta segunda-feira (11) as inscrições para uma seleção simplificada com 353 vagas para o município. Os salários são de até R$ 2,88 mil e há oportunidades para profissionais de diversas áreas e cargos de níveis fundamental, médio e superior.

Há oportunidades para professores de educação infantil e fundamental, porteiros, motoristas, cirurgiões-dentistas, entre outros. As inscrições podem ser feitas pela internet, até o dia 11 de novembro.

De acordo com a prefeitura, a seleção será realizada por meio de análise de experiência profissional e títulos. O edital da seleção foi publicado no Diário Oficial dos Municípios no dia 4 de outubro. Há 168 vagas para ensino superior, 85 para ensino médio e 100 para ensino fundamental. Conforme previsto por lei, 5% das oportunidades são para pessoas com deficiência.

Para formalizar a inscrição, os candidato precisam pagar taxa de inscrição de R$ 32 para os cargos de fundamental, de R$ 36 para os de nível médio e de R$ 59 para os de nível superior. O pagamento pode ser feito por meio de boleto bancário, em qualquer agência. Candidatos de baixa renda podem solicitar isenção pelo site.

Para participar da seleção, é preciso ser maior de 18 anos, ser brasileiro ou naturalizado, estar em dia com as obrigações eleitorais e com o serviço militar, bem como não acumular outro cargo público em qualquer esfera de governo.

Na inscrição, é preciso anexar identidade, CPF, comprovante de residência e certificado de conclusão do curso correspondente à vaga pretendida. A seleção, de acordo com a prefeitura, tem validade de dois anos.

Nível superior

Assistente social: R$ 1,5 mil, 30 horas semanais;

R$ 1,5 mil, 30 horas semanais; Cirurgião-dentista: R$ 2,6 mil, 40 horas semanais;

R$ 2,6 mil, 40 horas semanais; Coordenador pedagógico: R$ 2.881,15, 40 horas semanais;

R$ 2.881,15, 40 horas semanais; Fisioterapeuta: R$ 1,5 mil, 30 horas semanais;

R$ 1,5 mil, 30 horas semanais; Fonoaudiólogo: R$ 1,5 mil, 30 horas semanais;

R$ 1,5 mil, 30 horas semanais; Nutricionista: R$ 1,5 mil, 40 horas semanais;

R$ 1,5 mil, 40 horas semanais; Professor da educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental: R$ 2.161,5, 150 horas mensais;

R$ 2.161,5, 150 horas mensais; Professor de ciências dos anos finais do ensino fundamental: R$ 2.161,5, 150 horas mensais;

R$ 2.161,5, 150 horas mensais; Professor de geografia dos anos finais do ensino fundamental: R$ 2.161,5, 150 horas mensais;

R$ 2.161,5, 150 horas mensais; Professor de história dos anos finais do ensino fundamental: R$ 2.161,5, 150 horas mensais;

R$ 2.161,5, 150 horas mensais; Professor de letras dos anos finais do ensino fundamental: R$ 2.161,5, 150 horas mensais;

R$ 2.161,5, 150 horas mensais; Professor de matemática dos anos finais do ensino fundamental: R$ 2.161,5, 150 horas mensais;

R$ 2.161,5, 150 horas mensais; Professor de educação física dos anos finais do ensino fundamental: R$ 2.161,5, 150 horas mensais;

R$ 2.161,5, 150 horas mensais; Professor de Atendimento Educacional Especializado: R$ 2.161,5, 40 horas semanais;

R$ 2.161,5, 40 horas semanais; Psicólogo: R$ 1,5 mil, 30 horas semanais;

Nível médio

Agente administrativo escolar: R$ 1.101,95, 40 horas semanais;

R$ 1.101,95, 40 horas semanais; Assistente de cuidados inclusivos: R$ 1.101,95, 40 horas semanais;

R$ 1.101,95, 40 horas semanais; Assistente de educação infantil: R$ 1.101,95, 40 horas semanais;

R$ 1.101,95, 40 horas semanais; Auxiliar de disciplina: R$ 1.101,95, 40 horas semanais;

R$ 1.101,95, 40 horas semanais; Coordenador/monitor de transporte escolar: R$ 1.101,95, 40 horas semanais;

R$ 1.101,95, 40 horas semanais; Intérprete de Libras: R$ 1.101,95, 40 horas semanais;

R$ 1.101,95, 40 horas semanais; Porteiro: R$ 1.101,95, 40 horas semanais;

Nível fundamental

Auxiliar de limpeza: R$ 1.101,95, 40 horas semanais;

R$ 1.101,95, 40 horas semanais; Auxiliar de serviços gerais: R$ 1.101,95, 40 horas semanais;

R$ 1.101,95, 40 horas semanais; Merendeira: R$ 1.101,95, 40 horas semanais;

R$ 1.101,95, 40 horas semanais; Motorista com CNH nas categorias D ou E: Auxiliar de limpeza: R$ 1.101,95, 40 horas semanais

*G1PE