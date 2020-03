Sistema Jucazinho registra acúmulo recorde e Compesa reduz rodízio na região do Agreste

Com um volume de chuvas há muito tempo não visto na Região do Agreste, a Barragem de Jucazinho começa a dar os primeiros sinais de recuperação do seu volume acumulado. Depois de quatro anos, o principal manancial da região voltou a atingir o nível de 8,12%, saindo do estágio de pré-colapso com o percentual abaixo de 1% que vinha sendo registrado desde 2016. Em termos de água para a população, a novidade é particularmente comemorada pela Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), visto que permitirá reduzir o rodízio em oito cidades do Agreste, já a partir de hoje (20). De acordo com a presidente da Companhia, Manuela Marinho, essa é uma medida que deve se estender a outros três municípios que são atendidos pela barragem nos próximos dias.

“A Compesa está trabalhando incessantemente para levar mais água para a população em todo o Estado. Com o volume de chuvas acumulado em Jucazinho, a água chegará gradativamente aos municípios da Região do Agreste e será levada às outras cidades região, aumentando o nosso atendimento”, explica Manuela Marinho.

O novo regime de distribuição de água que entra em vigor será de cinco dias com água para 25 sem, nas cidades de Surubim, Casinhas, Salgadinho, Vertente do Lério, Santa Maria do Cambucá, Frei Miguelinho, Vertentes e Toritama. Estes municípios vinham sendo abastecidos de acordo com o calendário de dois dias com água para 28 sem, com a realidade de abastecimento em apenas 50% dos bairros em cidades como Casinhas, Vertentes e Frei Miguelinho. Estas cidades passam agora a ter todos os bairros contemplados com água.

Outros três municípios do Agreste, entre os 11 atendidos por Jucazinho, também serão beneficiados com a diminuição no rodízio. A Compesa está realizando ajustes operacionais no sistema que vão permitir o fornecimento no esquema de quatro dias com água para três sem, em Passira e Riacho das Almas, e três dias com água para quatro sem no município de Cumaru. Antes, o regime de distribuição era de dois dias com água para 28 sem.

Com os 8,12% do volume acumulado na Barragem de Jucazinho já é possível garantir o novo calendário de abastecimento das cidades por pelo menos um ano. A depender das chuvas, a expectativa é ainda mais animadora. “Estamos animados com esse percentual por conseguir de imediato melhorar o abastecimento desses municípios e, posteriormente, aumentar ainda mais o nível da barragem, uma vez que a Região do Agreste ainda não está oficialmente no seu período chuvoso ”, declara Marinho.