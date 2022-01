Skincare para peles negras: conheça os cuidados essenciais para o rosto e corpo

A pele negra possui características que são exclusivas, como o alto nível de melanina e colágeno, que evitam o envelhecimento precoce e a torna mais resistente ao sol. Mesmo com essas proteções naturais, a pele negra precisa de cuidados para não adquirir manchas, foliculite ou o excesso de oleosidade, sendo essas as principais queixas.

A fisioterapeuta e dermatofuncional da HTM Eletrônica, Aline Caniçais, explica que, por ter mais colágeno, a pele negra acaba sendo mais firme e resistente a rugas e linhas de expressão. “Além de sofrer pouco com os efeitos do amadurecimento, essa pele aparenta menos celulite e flacidez de pele, por ser mais firme. No entanto, há mais propensão a manchas escuras (hipercromias pós inflamatórias e melasmas), e também se faz necessário redobrar o cuidado com queloides”, afirma.

A profissional preparou algumas dicas indispensáveis. Confira:

Oleosidade nunca mais

Por ter glândulas sebáceas maiores, acaba sendo bem oleosa e, por esse motivo, precisa ser limpa duas vezes ao dia para evitar o entupimento dos poros e a formação de cravos e espinhas. Além disso, vale consultar um profissional da área para uma limpeza mais profunda e tratamentos complementares. Um dos recursos mais interessantes é o uso do peeling ultrassônico, que limpa profundamente a pele sem agredir e sem gerar qualquer desconforto. O tratamento é feito por meio de uma espátula que gera pulsos ultrassônicos, que vibram 26 mil vezes por segundo.

Protetor solar, o melhor aliado

Graças à alta quantidade de melanina, a pele negra possui uma proteção natural. Por outro lado, ela não é suficiente para prevenir a região contra os danos dos raios solares. Por isso, é importante passar protetor solar todos os dias.

Pele macia para sempre

Ao mesmo tempo em que a pele do rosto produz mais sebo e oleosidade, a pele do corpo resseca facilmente. Por isso, uma dica é fazer uma esfoliação potente no banho em áreas como pés, joelhos e cotovelos, que costumam ser bem ressecadas, a fim de retirar as células mortas e impurezas, dando lugar a uma pele de melhor qualidade e mais suave ao toque. As partículas encontradas nos produtos limpam a pele e a deixam mais lisa e fina, melhorando sua textura.

Xô, manchas

Quando as manchas já estão instaladas na pele, há várias opções disponíveis especialmente para as peles negras, mas sempre com indicação profissional. Entre eles, está o uso de LEDs, que atuam de modo a promover homogeneidade da coloração, por meio de hiper hidratação tecidual e melhora na função dos melanócitos (células que produzem a melanina), normalizando a produção e auxiliando na reabsorção do pigmento excessivamente instalado. Pode-se, inclusive, fazer uso de cosméticos que são ativados pela luz, potencializando ainda mais os efeitos.