Sobe para 31 número de cidades que decretaram situação de emergência por causa das chuvas em PE

Subiu para 31 o número de cidades pernambucanas que decretaram situação de emergência por causa das chuvas fortes do fim de maio. Os dados foram atualizados nesta quinta (2) pelo governo do estado. Até agora foram registradas 127 mortes.

Veja lista de municípios:

Segundo o governo, as cidades que editaram decretos municipais de situação de emergência entram na lista para receber recursos federais.

Na terça (31), 24 municípios tinham decretado situação de emergência. No domingo (29), eram 14 cidades.

Também nesta quinta, o estado informou que 9.302 pessoas estavam desabrigadas. Elas foram levadas para 111 abrigos em 27 municípios.

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) afirmou que a previsão era de tempo parcialmente nublado com chuva rápida de forma isolada ao longo do dia, em intensidade fraca, na Região Metropolitana do Recife, Mata Norte, Mata Sul e Agreste.

Barragens

De acordo com a Pernambucana de Saneamento (Compesa), seis barragens de acumulação de água estavam totalmente cheias no Grande Recife.

São elas:

Outras barragens do Grande Recife chegaram a índices de acumulação de água superior a 80% da capacidade. Botafogo estava com 82,6% e Tapacurá, com 80,7%.

Na Mata Norte e no Agreste, 11 mananciais atingiram a capacidade de acumulação e estão vertendo.

São elas:

*G1PE