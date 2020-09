Sobe para dois número de mortos em acidente entre Kombi e caminhonete na PE-49, em Goiana

Subiu para dois o número de mortos no acidente envolvendo uma Kombi e uma caminhonete na Rodovia PE-49, no distrito de Tejucupapo, em Goiana, na Zona da Mata Norte de Pernambuco. Na batida, que ocorreu nesta quinta-feira (3), uma pessoa morreu no local. A colisão também deixou seis feridos, segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) (veja vídeo acima).

A informação sobre o segundo óbito foi divulgada, no início da noite desta quinta, pelo Hospital Miguel Arraes, em Paulista, também na Região Metropolitana, onde a vítima estava internada em estado grave.

A vítima passou por uma cirurgia, mas não resistiu. Os nomes das pessoas que morreram não foram divulgados.

Entre os feridos estão três mulheres, dois homens e uma criança, segundo o Samu. No local, morreu um homem, que teria sido arremessado da caminhonete, de acordo com relatos de testemunhas.

Uma pessoa pessoa ferida foi levada para o Hospital da Restauração (HR), na área central do Recife. As outras seis deram entrada no Hospital Miguel Arraes, em Paulista, também na Região Metropolitana.

Outro homem que foi internado no HMA passou por cirurgia e foi internado na Unidade de Terapia Intensiva, em estado grave. O estado de saúde das outras vítimas não foi divulgado.

Equipes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) e do Instituto de Medicina Legal (IML) foram enviados ao local.