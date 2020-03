Sobe para três número de mortes de pacientes com novo coronavírus em Pernambuco

Subiu para três o número de pessoas mortas com Covid-19, doença transmitida pelo novo coronavírus, em Pernambuco, nesta quinta-feira (26), segundo a Secretaria Estadual de Saúde. A morte de um homem de 85 anos, na quarta (25), foi considerada a primeira no estado de um paciente com a doença.

As duas mortes mais recentes aconteceram na madrugada desta quinta (26). As vítimas são um morador do Recife, de 69 anos, e o canadense de 79 anos, que chegou a Pernambuco em 12 de março, no navio Silver Shadow.

O turista foi socorrido com sintomas da doença no mesmo dia e foi levado a um hospital particular do Recife, onde houve confirmação de que ele foi infectado pelo novo coronavírus. Ele foi retirado da embarcação junto com a esposa. Num primeiro momento, ela não apresentava sintomas da doença, mas foi diagnosticada com Covid-19 dias depois.

O canadense estava internado em uma unidade privada de saúde e foi mantido em ventilação mecânica e hemodiálise. Ele também estava fazendo uso de medicamentos, de acordo com a SES.

Devido à presença do homem na embarcação, o navio ficou isolado no Porto do Recife com cerca de 600 pessoas, entre passageiros e tripulantes. De acordo com um turista francês que estava a bordo, a temperatura das pessoas do navio era checada todas as noites.

Já o morador do Recife, segundo a secretaria, era hipertenso e tinha histórico de viagem para Portugal e Itália. Ele voltou a Pernambuco no dia 10 de março e, no dia 12 do mesmo mês, ele foi atendido em uma unidade privada de saúde apresentando febre e “alteração na ausculta pulmonar”, de acordo com a secretaria. Depois de coleta de material, ele foi liberado para isolamento domiciliar.

Na quinta (19), o paciente buscou outra emergência da rede privada com insuficiência respiratória. Na ocasião, ele foi entubado e levado à Unidade de Terapia Intensiva (UTI). De acordo com a secretaria, a diálise foi iniciada no sábado (21) e, na segunda (23), ele não apresentava febre. Na quarta (25), houve uma piora da função renal.

Pacientes em Pernambuco

Até a tarde da quarta (25), o governo estadual contabilizou 46 pessoas que tiveram resultado positivo para a Covid-19. Desse total, foram contabilizadas cinco curas clínicas. Entre elas, está a da advogada Renata Berenguer, de 30 anos. O número de casos em investigação não foi divulgado na ocasião.

Cruzeiro

Após ficar retido no Porto do Recife por duas semanas, o navio Silver Shadow teve a saída autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) nesta quinta-feira (26). A liberação foi comunicada à Capitania dos Portos e ao Porto do Recife para que a embarcação possa seguir viagem.

Ao todo, havia 609 pessoas no navio, entre passageiros e tripulantes. Todos os passageiros foram retirados da embarcação até o domingo (22). Os dois únicos casos da doença na embarcação foram o turista canadense, que faleceu nesta quinta (26), e a esposa dele.

Dicas de prevenção contra o coronavírus — Foto: Arte/G1

*Matéria G1PE