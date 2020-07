Sociedade dos Criadores reivindica retorno da “Feira de Gado” de Limoeiro

A Sociedade dos Criadores de Limoeiro (SCL) solicitou ao Governo do Estado, por meio de ofício, a liberação do funcionamento da Feira de Gado de Limoeiro, realizada todas as quintas, das 4h às 10h, numa área anexa ao Parque de Exposição Emídio Cavalcanti, às margens da Rodovia PE-50. As feiras de animais estão suspensas desde o mês de março.

No documento encaminhado ao governador Paulo Câmara (PSB), o presidente da SCL, Adauto Duarte, apresentou as dificuldades enfrentadas pelos pecuaristas por conta da suspensão das atividades motivada pela pandemia do coronavírus. “É na feira de gado que os pecuaristas encontram espaço e ambiente de negócios”, enfatizou o presidente.

Segundo Adauto, da comercialização dos animais de variadas espécies vem a renda para sustentação econômica de fazendas, granjas e sítios. “Inclusive pagamento de salários, aquisição de remédios, pagamento de dívidas bancárias e responsabilidades primárias que não podem ser postergadas”, completou o pecuarista.

Duarte reconheceu a necessidade das medidas de enfrentamento à Covid-19, mas reforçou que o setor está manifestando o direito de um protocolo imediato para o retorno das atividades, assim como aconteceu com o comércio (varejista e atacadista), shoppings, feiras livres, restaurantes e academias. O governo ainda não se manifestou sobre o pedido e não há data prevista para a liberação das feiras de animais.

Foto: Reprodução