Socioeducandos participam de mostra virtual de ciências em Vitória de Santo Antão

Adolescentes do Centro de Atendimento Socioeducativo (Case) Vitória de Santo Antão, na Mata Sul de Pernambuco, participaram de uma apresentação de ciências virtual como forma de expor conteúdos de aulas remotas realizadas no período de pandemia. A ação, intitulada 1ª Mostra Virtual de Experimentos: Eu, cientista sim!, foi articulada por professores, por uma pedagoga e por uma agente socioeducativa que atuam na unidade, vinculada à Fundação de Atendimento Socioeducativo (Funase).

Na atividade, os estudantes foram orientados pelos profissionais de educação por meio de uma tela de computador. Sobre a mesa, produtos como amido de milho e corantes foram manejados pelos socioeducandos como forma de vivenciar, na prática, pequenos experimentos. “Foi um momento de protagonismo dos alunos, como uma feira de ciências virtual, em que tiveram a oportunidade de demonstrar os conteúdos assimilados nas aulas”, explica o gerente do Case Vitória de Santo Antão, Abinoan Barboza.

A agente socioeducativa Niedja Ferreira, envolvida na atividade juntamente com a pedagoga Miriam Santos, ressalta a relevância da ação. “As atividades práticas estimulam o pensamento crítico e reflexivo dos estudantes e são uma forma de treiná-los para que tenham um melhor desempenho nos exercícios. Foi um projeto de atividades remotas desenvolvido junto com os professores da escola da unidade, que vêm acompanhando os estudantes com textos e atividades repassadas a distância”, afirma.