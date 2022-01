Sudene investe para melhorar a bacia leiteira

Um projeto do governo federal que prevê a melhoria da produção nas bacias leiteiras de Pernambuco e da Paraíba por meio da implantação de uma central de qualidade de leite de cabra e produtos lácteos começará a sair do papel nos próximos meses. Com um investimento de R$ 350 mil, a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) deverá instalar, no prazo de 24 meses, a nova central no município de Campina Grande (PB), em parceria com a unidade algodão da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).

A implantação está dividida em duas etapas. Na primeira, que deverá acontecer nos 12 primeiros meses, será realizada a estruturação das instalações do centro. Já no período restante serão realizados exames e emissão dos laudos de análise. De acordo com o Governo Federal, a expectativa é de que a iniciativa beneficie produtores de 25 municípios da Paraíba e Pernambuco.

A abrangência da atuação do centro será a bacia leiteira existente entre os dois estados. O território é dividido em dois arranjos produtivos locais, um composto pelas microrregiões dos Cariris Ocidental e Oriental Paraibanos, que engloba os municípios de Camalaú, Coxixola, Monteiro, Ouro Velho, Parari, São José dos Cordeiros, São Sebastião do Umbuzeiro, Serra Branca, Sumé, Zabelê e Barra de São Miguel, e o outro pelo Pajeú, Sertão do Moxotó e vales do Ipojuca e Ipanema pernambucanos, que envolve as cidades de Afogados da Ingazeira, Iguaracy, Ingazeira, Itapetim, São José do Egito, Tuparetama, Arcoverde, Sertânia, Alagoinha, Pesqueira, Poção, Buíque, Pedra e Venturosa. Segundo a Embrapa, esses APLs são responsáveis por cerca de 60% do leite produzido no Nordeste por iniciativas governamentais socioprodutivas.

A expectativa é de que a central de qualidade se torne um empreendimento de referência para a formação de mão de obra especializada. Para tal, deverá ser oferecido apoio a estudantes de iniciação científica em pesquisas direcionadas ao leite e derivados lácteos caprinos, identificando características próprias dos produtos típicos da localidade.

Além disso, produtores locais de caprinos deverão receber consultoria técnica no local através de análises e monitoramento da qualidade do leite e derivados. Os estudos também deverão considerar aspectos físico-químicos e microbiológicos dos produtos, além do grau de adequação às regulamentações vigentes. A partir dos resultados, os agricultores receberão apoio técnico para incorporarem novas práticas que permitam aperfeiçoar as produções locais.

Para o superintendente da Sudene, general Araújo Lima, a iniciativa fortalece a estratégia da superintendência que busca se aproximar dos pequenos produtores. “É um projeto que está alinhado com os objetivos da autarquia, na medida em que encaramos o Nordeste com um dos maiores produtores de alimentos do mundo. E nesse contexto, há a necessidade do aprimoramento de técnicas, procedimentos e a melhoria permanente da qualidade. O centro que vai prestar consultoria técnica aos produtores locais permitirá que o nosso produto chegue no mercado com uma melhor qualidade, melhor preço e, consequentemente, uma melhor avaliação para as mercadorias do Nordeste”, avaliou.

