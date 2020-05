Sulanca Delivery garante mais de 400 entregas em Caruaru

Pela segunda semana, o Delivery Sulanca Caruaru garantiu centenas de entregas. A ação teve início às 5h e foi até às 17h, desta segunda-feira (11/05), no estacionamento do Polo Caruaru.

Ao todo foram realizadas 420 entregas aos compradores de vários estados do Nordeste. 18 veículos, entre ônibus, vans e carros de passeio vieram buscar mercadorias que serão distribuídas para os clientes dos sulanqueiros e lojistas de Caruaru.

Essa semana a equipe de fiscalização foi triplicada, o que garantiu um espera ainda menor do que na semana passada, sem engarrafamentos ou espera para quem fosse entregar mercadoria no local.

O Delivery Sulanca Caruaru é uma iniciativa da Prefeitura de Caruaru, devido às restrições provocadas pelo avanço da Covid-19, e permite que o feirantes façam a entrega das mercadorias vendidas aos seus compradores, de forma totalmente gratuita.

“A segunda edição trouxe a nossa cidade mais compradores, quando comparado com a semana passada e garantiu a oportunidade de comercialização dos nossos sulanqueiros”, afirmou o secretário de Serviços Públicos, Ytalo Farias.

O cadastro para participar do Delivery Sulanca Caruaru é realizado através do site deliverysulanca.caruaru.pe.gov.br e as entregas, que acontecem exclusivamente nas segundas-feiras, no estacionamento do Polo Caruaru.

Fonte: Ascom/Caruaru

Foto: Arnaldo Félix