Sulanqueiros querem reabertura do Polo de Confecções no Agreste

Sulanqueiros de Caruaru, Toritama e Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste do estado, querem a reabertura do Polo de Confecções. O setor ficou parado devido à crise econômica causada pela pandemia do novo coronavírus. A Associação dos Sulanqueiros de Pernambuco enviou um ofício ao Governo do Estado solicitando a reabertura das feiras da sulanca nos três municípios.

Como alegação os representantes afirmam que a suspensão das feiras tem gerado demissões em massa e o fechamento de empresas em todo Estado durante estes 90 dias dos decretos que recomendaram o fechamento dos centros de compras. O ofício foi encaminhado ao governador Paulo Câmara, ao secretário de Desenvolvimento Econômico, Bruno Schwambac, e ao secretário de Saúde, André Longo.

A inspiração deste ofício foi após a divulgação da nota, com o mesmo teor, da ACIC e CDL. O presidente Pedro Moura está esperançoso que em breve será anunciado a reabertura das Feiras, seguindo todos os protocolos de convivência da Covid-19.



Fonte: Blog do Cidade em Foco

Foto: Reprodução