Surubim dá continuidade ao carnaval de Pernambuco

O Carnaval de Pernambuco não terminou na quarta-feira de cinzas. Na cidade Surubim, o Agreste Setentrional do estado, acontece o maior carnaval de rua do interior.

Tudo começa a partir do dia 28 de fevereiro e vai até o dia 1 de março. Tradicionalmente o evento é realizado no final de semana seguinte às festividades de Momo em todo o Brasil.

Este ano os homenageados serão os responsáveis pelas orquestras de frevo da cidade. Trata-se de um reconhecimento por parte da Prefeitura aos produtores culturais surubinenses.

A folia tem uma programação diversificada, atende todos os gostos pra ninguém ficar parado. Cortejos culturais, blocos líricos, orquestras de frevo e dez trios elétricos vão animar a multidão de Surubim e região durante os três dias.

A programação segue da seguinte forma: na sexta-feira, dia 28, tem cortejo cultural às 18h:30. Às 20h:30 acontece a abertura oficial e às 21h Orquestra 100% Mulher – Rafa Mesquita.

No sábado, 29, às 16h tem Polo Infantil com Carol Levy; às 19h:30 cortejo cultural, e às 21h, tem Benil (Palco) e trios elétricos. No domingo, dia 1 de março, às 15h tem cortejo cultural e trios elétricos. Às 16h, Noé da Ciranda (palco); às 21h Josildo Sá (palco) e o trio da Prefeitura, às 16h:40 com Rafa e Pipo Marques.

O evento é uma realização da Prefeitura de Surubim com apoio da Fundarpe e do Governo do Estado de Pernambuco.

Foto: Surubim Notícias