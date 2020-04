Surubim e João Alfredo intensificam combate à Covid-19

Os municípios de Surubim e João Alfredo, no Agreste Setentrional, intensificam o combate ao novo coronavírus. A Terra da Vaquejada tem um caso em investigação, três descartados e zero confirmado.

Como mais uma medida de combate ao novo coronavírus, a Prefeitura de Surubim, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está buscando a capacitação dos profissionais que atuam nos equipamentos de saúde da cidade e zona rural. São militantes do Sistema Único de Saúde (SUS) que estão diretamente ligados ao plano de trabalho montado para combater a pandemia. Segundo a secretaria, os profissionais atuam em diversos setores da saúde pública.

Atualmente, eles estão participando de uma série de capacitações sobre a coleta de exame para COVID-19 e o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). O treinamento mais recente foi realizado na Segunda Gerência Regional de Saúde (II GERES), sediada em Limoeiro. Atualmente, o município de Surubim não tem nenhum caso confirmado do novo coronavírus. Assim como em todo o país, lojas, escolas e empresas prestadoras de serviço estão com as atividades suspensas.

Para reforçar o combate ao coronavírus na nossa cidade, a Prefeitura de Surubim iniciou uma ação de limpeza e desinfecção nos locais públicos do município, nesta segunda-feira (06). Equipados com roupas especiais, os profissionais realizaram o procedimento, borrifando uma substância química de hipoclorito que, em contato com o vírus, age diretamente na camada que o encobre, inutilizando-o.

Em João Alfredo são quatro casos suspeitos, quatro descartados e zero confirmado. Como medida de organização, a Prefeitura de João Alfredo informa mudança no local destinado ao comércio de peixes durante a Semana Santa. As feiras da terça, quarta e quinta, que tradicionalmente ocorrem nas imediações da Praça Calumbi, estão sendo transferidas para as proximidades do açougue municipal. No mesmo período, a Feirinha do Mercado Público também será realizada perto do açougue. As medidas ajudarão na higienização do local e facilitarão as compras dos clientes, os quais encontrarão pescados, frutas, verduras e legumes na mesma área. Após a Semana Santa, a feirinha voltará ao local de origem. A prefeitura pede a colaboração e compreensão de feirantes e compradores.

Foto: Reprodução