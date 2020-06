Surubim e Limoeiro têm plano de reabertura do comércio

O comércio varejista do município de Surubim foi reaberto nesta quarta-feira (10) com horário de funcionamento reduzido: 9h às 13h. De portas fechadas há quase três meses, o segmento é um dos mais afetados pelos reflexos da pandemia do novo coronavírus. O plano de reabertura estabelece medidas de prevenção que devem ser adotadas pelos lojistas para evitar riscos de transmissão da doença. O horário inicialmente determinado objetiva garantir um menor número de pessoas circulando pelas ruas da cidade.

Entre as determinações listadas pela Prefeitura de Surubim, estão distanciamento social (uma pessoa a cada 10m², incluindo clientes e colaboradores), higienização dos espaços, obrigatoriedade do uso de máscaras (funcionários e clientes) e sinalização na entrada do estabelecimento com as regras. Clínicas e consultórios médicos, odontológicos e veterinários, óticas, clínicas de fisioterapia e de psicologia também retornam às atividades nesta quarta, conforme o Plano Estadual de Convivência com a Covid-19.

Limoeiro – No município de Limoeiro, o prefeito João Luís (PSB) disse que só na próxima sexta-feira (12) tomará uma decisão sobre a retomada dos segmentos que não são considerados essenciais. Ele disse que durante “live” com a participação do governador Paulo Câmara (PSB) questionou se a realidade entre o Recife e o Interior seria a mesma. “Será que Limoeiro já está preparado para isso (reabertura) mesmo que parcial?, indagou o gestor.

Fonte: Blog do Agreste

Foto: Luís Fernando (Blog Negócios e Informes)