Surubim não tem casos confirmados da Covid-19

Mais um caso suspeito da Covid-19 foi descartado em Surubim. Desta vez foi um idoso de 67 anos, que estava internado no Hospital Mestre Vitalino (HMV), em Caruaru. Dessa forma, o município continua sem nenhum registro do novo Coronavírus.

O homem deu entrada na madrugada da quarta-feira (8), na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no bairro do Coqueiro. Ele tem histórico de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) e apresentava febre.

No total Surubim apresenta cinco casos descartados, nenhum confirmado e também não há nenhum em investigação. Oito pessoas estão em monitoramento domiciliar por síndrome gripal leve. As informações são do coordenador da Vigilância em Saúde do município, Joedyson Alexandre.

Já grande parte dos municípios da região tem casos confirmados: João Alfredo (2), Frei Miguelinho (1), Bom Jardim (1 caso com 1 óbito), Machados (2), Limoeiro (2 sendo 1 óbito), Passira (1), Santa Cruz do Capibaribe (1) e Toritama (1). Um homem que estava no Sítio Serra Seca, em Vertentes, na casa de familiares apresentou sintomas da doença, foi atendido no Hospital de Toritama, testou positivo e está se recuperando em um hospital particular de Recife. Como o paciente reside na capital, o registro é contabilizado como um caso de lá.

Fonte: Correio do Agreste

Foto: Portal Saúde