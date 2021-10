Surubim (PE) recebe DPU para Todos com foco no auxílio emergencial

Com o objetivo de facilitar o acesso da população aos serviços da Defensoria Pública da União (DPU), a instituição levará o DPU para Todos para a cidade de Surubim, em Pernambuco. O projeto itinerante ocorrerá entre os dias 04 e 07 de outubro e será focado nos problemas relativos ao auxílio emergencial.

No dia 04 de outubro, a equipe da DPU vai atuar na capacitação dos agentes municipais. O atendimento ao público ocorrerá nos dias 05 e 06, das 8h às 17h, e no dia 07, das 8h às 12h, no CRAS Manoel Camelo da Silva, que fica na Rua 19 de julho , 115, bairro São José, Surubim.

“Com a retomada do atendimento presencial da DPU e seguindo os protocolos de segurança sanitária, o Projeto Defensoria para Todos também será retomado, levando assistência jurídica a municípios que não possuem unidade da DPU instalada. O foco principal do projeto neste ano será a demanda, ainda represada, do auxílio emergencial, que se revelou desafiadora para as Secretarias Municipais de Assistência Social, sem prejuízo de outras demandas”, destacou a defensora pública federal e coordenadora do DPU para Todos em Pernambuco, Lilian Cremonesi.

Para problemas com o recebimento do auxílio emergencial, o cidadão precisará levar para o atendimento itinerante da DPU: documento de identificação com foto, CPF (caso não conste no documento de identificação com foto), um comprovante de residência atual, cópia da carteira de trabalho, extrato do Bolsa Família e, se teve o auxilio negado, levar um print da tela da negativa do site ou aplicativo da Caixa.