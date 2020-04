Surubinenses recebem máscaras e higienização

Para prevenção e combate ao novo Coronavírus, a Prefeitura de Surubim tem distribuído máscaras e realizado a higienização com álcool 70% junto à população que circula nas filas dos bancos e casas lotéricas. Motoristas e motoqueiros também foram beneficiados com a ação.

“O cuidado com a saúde do nosso povo é prioridade neste momento”, diz nota publicada na página de uma rede social da Prefeitura. A gestão municipal tem priorizado como ação preventiva o distanciamento social. Dessa forma, tem evitado a proliferação do vírus.

Já os profissionais de saúde de Surubim participaram de uma série de capacitações sobre a coleta de exame Covid-19 e o uso correto de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) na prevenção e combate ao Coronavírus.

O treinamento foi realizado na II GERES (Gerência Regional de Saúde- Limoeiro).

Foto: Reprodução