Taxa de condomínio do Moda Center de Santa Cruz terá desconto de mais de 50%

Os condôminos do Moda Center Santa Cruz terão um expressivo desconto na taxa condominial de abril com vencimento em 15 de maio. Como não houve feira no mês anterior, devido à suspensão decretada pelo Governo de Pernambuco para o enfrentamento da Covid-19, o abatimento provisório concedido pela diretoria do centro de compras nesse mês chegou a 52%. Considerando que já há um desconto para quem paga sem atraso, a redução passa dos 60%.

Outros fatores que contribuíram para esse percentual de desconto foram a interrupção de alguns contratos de prestadores de serviço, assim como a redução de 50% de outros que precisaram ser mantidos. O Moda Center também teve que suspender provisoriamente os contratos de 60% de seus colaboradores (206 de um total de 348), mas ainda assim, de acordo com o que prevê a MP 936 para as empresas de grande porte, o parque está arcando com 30% do salário e os benefícios adquiridos por esses colaboradores, como seguro de vida e vale-alimentação.

Para se ter uma ideia da grandiosidade do Moda Center, mesmo com as feiras suspensas, a conta de energia elétrica do parque, que tem contrato de demanda, veio com um valor de R$ 71.317,49.

Veja como ficou:

“Com o trabalho da diretoria e gerências, conseguimos chegar a esse considerável percentual de desconto para os boletos desse mês. Mesmo sabendo que ainda estamos em um momento de crise, é nessa hora que contamos com a compreensão dos condôminos de modo a manter a estrutura do nosso gigante funcionando. O Moda Center é nosso patrimônio e precisamos cuidar dele ao máximo”, pontou o síndico José Gomes Filho.

Além da versão digital que estará disponível a partir desta quarta-feira (6) no site: http://modacentersantacruz.com.br/area-do-condomino, os boletos também podem ser solicitados pelos telefones (81) 3759-1007 | 3759-1015 ou por meio dos seguintes e-mails:

financeiro@modacentersantacruz.com.br

sac@modacentersantacruz.com.br

cobranca@modacentersantacruz.com.br

Para os condôminos que desejarem o boleto impresso, será montada uma estrutura de atendimento na portaria do Moda Center, também a partir desta quarta-feira (6), das 8h às 18h.

Foto: Reprodução