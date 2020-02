Teatro Ariano Suassuna lança convocatória para agenda do primeiro semestre

Terminam amanhã (19) as inscrições para a seleção dos espetáculos que integrarão o calendário do primeiro semestre de 2020 do Teatro Arraial Ariano Suassuna, equipamento cultural gerenciado pela Secult-PE/Fundarpe. Os interessados poderão participar gratuitamente através do Mapa Cultural de Pernambuco, no www.mapacultural.pe.gov.br. Serão analisados espetáculos inéditos ou não de circo, dança e teatro pernambucanos, para público adulto e infantojuvenil.

“Desde que adotamos a convocatória pública para preenchimento da pauta semestral, pudemos observar a democratização cada vez maior do acesso ao Teatro Arraial. Incentivar produtores de teatro, dança e circo e movimentar a cena cultural pernambucana é nosso objetivo”, afirmou Ana Claudia Wanguestel, gestora do espaço cultural.

Para participar, é preciso ter mais de 18 anos, residência em Pernambuco e comprovar atuação em atividades artístico-culturais há, pelo menos, seis meses. Pessoas jurídicas também podem se inscrever, desde que tenha natureza cultural, também esteja sediada em Pernambuco há seis meses.

A proposta precisa ter os detalhes da encenação, a sinopse do espetáculo, o histórico do grupo, coletivo, companhia ou trupe, a ficha técnica, e o currículo da equipe principal. Também é preciso inserir link para a encenação na íntegra, no caso de montagens não inéditas, e do ensaio, no caso dos inéditos. O proponente poderá incluir outros itens, caso julgue necessários à compreensão da proposta, e terá direito de apresentar até duas inscrições. No entanto, somente uma delas poderá ser selecionada.

O processo de avaliação das montagens será realizado por uma Comissão de Seleção, composta por profissionais especialistas em teatro, dança e circo, que serão indicados pelo Conselho Estadual de Política Cultural, além de representantes da Secult-PE/Fundarpe e da gestão do Teatro Arraial Ariano Suassuna.

A divulgação do resultado final da seleção está prevista para o dia 18 de março e estará disponível no Portal Cultura.PE e também na sede da Secult-PE/Fundarpe. Acesse aqui o edital e os anexos. O período de apresentação no Teatro Arraial será de 29 de março a 19 de julho.

Mais informações: (81) 3184-3018 no horário comercial, das 9 às 17 horas, ou mapaculturalpe@gmail.com

Edital disponível aqui.

Foto: Adriano Sobral