Teatro Marco Camarotti abriga programação do 5º Seminário Nacional de Dança e Educação

O Teatro Marco Camarotti (Sesc Santo Amaro), localizado no bairro de Santo Amaro (Recife), vai sediar entre os dias 26 e 28 de janeiro a programação do 5º Seminário Nacional de Dança e Educação de Pernambuco. Com incentivo do Governo do Estado, por meio dos recursos do Funcultura, o evento, proposto e organizado pelo Acupe Grupo de Dança, tem como objetivo desenhar, ampliar e aprofundar territórios e fronteiras entre a dança e a tecnologia. A programação é gratuita e tem curadoria de Paulo Henrique Ferreira (PE) e Ricardo Scholz (PE).

O seminário contará com palestras, workshop, apresentações artísticas, exibições de videodança e lançamento de livros digitais. A ideia é disseminar conhecimento na dança, tendo em vista que as tecnologias digitais é parte essencial para a democratização do acesso e a promoção dessas poéticas tecnológicas. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas por meio do formulário docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedMbp_erl8p4-oLJ_8iiL6vZLw7bbnX_B8_m_EOzL9XN6C2Q/viewform ou do site janeirodegrandesespetaculos.com/espetaculo/113.

Confira a programação:

PALESTRAS

Todas as palestras contarão com a presença de um intérprete de Libras.

26/1 (quarta), das 15h às 17h

Sensores Digitais: A expansão de possibilidades poéticas na Dança do Século XXI, com Carlos Eduardo Batista (PB) e Nigel Anderson (SP). Mediação: Marcelo Sena (PE).

27/1 (quinta), das 15h às 17h

Sensores, projetores e professores: O uso das tecnologias digitais no ensino da dança, com Ivani Santana (BA) e Guilherme Schulze (PB). Mediação: Paulo Henrique Ferreira (PE).

28/1 (sexta), das 15h às 17h

Westbeth, 45 anos: Ainda é possível inovar na videodança?, com Marcelo Sena (PE) e Jáder Abreu (PI). Mediação: Filipe Marcena (PE).

26/1 a 28/1 (quarta a sexta), das 9h às 13h

WORKSHOP “DANÇA NA CULTURA DIGITAL”, COM IVANI SANTANA

26/1 a 28/1 (quarta a sexta), às 18h

APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS, EXIBIÇÃO DE VIDEODANÇA, LANÇAMENTO DE LIVROS DIGITAIS

MINIBIO – CURADORES, PALESTRANTES, MEDIADORES E OFICINEIRA

Paulo Henrique Ferreira (Curador e mediador do Seminário de Dança) é graduado em Arte-Educação com Habilitação em Artes Cênicas pela UFPE. Pós- graduado em Sistema Laban/Bartenieff pela FAV (Faculdade Angel Vianna) e em Ensino de História das Artes e Religiões pela UFRPE.

Ricardo Scholz (Curador do Seminário de Dança) é doutor em Ciências da Computação pela Universidade Federal de Pernambuco (2018), e pesquisa a experimentação de poéticas interativas mediadas pelos dispositivos de captura de movimento nas artes cênicas. É idealizador e desenvolvedor do software gratuito “marine” (www.marineframework.org), voltado para experimentação de poéticas interativas. Ricardo é também membro-fundador do Célula de Teatro, fotógrafo, membro do grupo de pesquisa MusTIC/UFPE e músico (Conservatório Pernambucano de Música, 2003), além de incorrigível aprendiz.

Ivani Santana (Palestrante e facilitadora de workshop no Seminário de Dança) é artista e pesquisadora da dança. Autora do livro Dança Na Cultura Digital. Líder do Grupo de Pesquisa Poéticas Tecnológicas: Corpoaudiovisual. Fundadora e membro da conexão Mulheres da Improvisação. Professora do departamento de Arte Corporal e do Programa de Pós Graduação em Dança (UFRJ) e do Programa de Pós Graduação em Artes Cênicas (UFBA). Co-editora chefe da Revista Repertório.

Carlos Eduardo Batista (Palestrante no Seminário de Dança) é professor adjunto no Centro de Informática da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). É coordenador do Programa de Pós-graduação em Computação, Comunicação e Artes e pesquisador do laboratório LAViD desde sua fundação, onde atualmente também coordena projetos de pesquisa. Carlos é co-autor das especificações do middleware Ginga, doutor em Informática pela Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), e realizou estágio de pós-doutorado na Universidade da Califórnia em San Diego (UCSD).

Guilherme Schulze (Palestrante no Seminário de Dança) é professor Associado na Universidade Federal da Paraíba, onde atua como docente dos cursos de dança e teatro. Coordena o Mestrado Profissional em Artes/UFPB e o Grupo de Pesquisa NEPCênico onde desenvolve investigações na área de dança e tecnologia com foco em videodança. Através do Projeto ContemDança 2 tem ampliado espaços de colaboração para o estudo e criação de trabalhos envolvendo a fusão da arte do movimento com o audiovisual.

Jáder Abreu (Palestrante no Seminário de Dança) é professor do IFPI(Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí) – Campus Picos, Doutorando em Ciência da Computação pelo Centro de informática da UFPE. Tem mais de 5 anos de experiência no mercado de software como desenvolvedor e líder técnico. Empreendedor em sua 3º startup. Pesquisador do MusTIC, um grupo de pesquisa em tecnologia e design que busca gerar experiências reais de impacto em educação, artes e entretenimento, e também pesquisador do Voxar Labs, grupo de pesquisa que busca desenvolver experiências em realidade virtual e aumentada. Pesquisa principalmente nas áreas de tecnologia aplicada à dança.

Marcelo Sena (Mediador no Seminário de Dança) é artista da Dança, diretor e artista-pesquisador da Cia. Etc., companhia criada em 2000 com criações e pesquisas em dança e videodança. Tem formação acadêmica em Comunicação Social (Jornalismo), pela UFS, com especialização em Dança pela Faculdade Angel Vianna/Compassos Cia. de Danças. É também músico e compositor, com criações de trilha sonora para dança e videodança.

Filipe Marcena (Mediador no Seminário de Dança) é artista da dança e do audiovisual, formado em Cinema e Audiovisual pela Universidade Federal de Pernambuco, com graduação-sanduíche em Film Studies pela University of Toronto, Canadá, através do programa Ciências Sem Fronteiras. Atua como artista-criador, bailarino, videomaker e pesquisador na companhia de dança contemporânea Cia. Etc.

Nigel Anderson (Palestrante no Seminário de Dança) é graduado em Artes Visuais pela UFPA (2006-2010) e mestre em artes pela UNESP (2013-2015) com foco de pesquisa em dança e tecnologia. Nigel é paraense, músico, bailarino, videoartista e produtor cultural. É também certificado em Laban/Linguagem da dança pelo Instituto Caleidos (2013-2019) , onde foi bailarino de dança contemporânea por 7 anos, hoje com pesquisa solo em dança com foco na temática LGBTQIA+ e saúde mental.

Serviço

5º Seminário Nacional de Dança e Educação de Pernambuco

Quando: 26 a 28 de janeiro de 2022 (quarta a sexta-feira)

Onde: Teatro Marco Camarotti (R. Treze de Maio, 455 – Santo Amaro, Recife)

Inscrições: janeirodegrandesespetaculos.com/espetaculo/113