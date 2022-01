Teleconsulta: modalidade segue em alta entre população mais velha

A tecnologia vem expandindo cada vez mais as oportunidades no setor da saúde, facilitando o acesso das pessoas a uma experiência acessível e segura a grandes centros de saúde. Um exemplo disso é a telemedicina, opção que se tornou essencial durante o período de pandemia da Covid-19 devido ao distanciamento social, que muitos aderiram para manter suas consultas e orientações médicas em dia, mas com a praticidade de fazê-lo à distância.

Ao completar dois anos de pandemia e com o retorno das atividades no país graças ao avanço da vacinação, dados da BP – A Beneficência Portuguesa de São Paulo, hub de saúde de excelência no país, mostram que o número de consultas por telemedicina permanece constante, com 6.500 atendimentos feitos com especialistas desde janeiro de 2021. Além disso, cerca de 18% das teleconsultas com especialistas na BP e 16% do pronto atendimento digital foram feitas por pessoas de 45 a 75 anos no período de janeiro a agosto de 2021. Clínica geral, cardiologia e geriatria são três das especialidades mais procuradas por esse grupo.

“A aceitação do público permanece ótima ao serviço. É animador que os pacientes mais velhos estão utilizando o teleatendimento de maneira constante”, diz Felipe Reis, gerente executivo de Inovação, Tecnologia e Soluções Médicas da BP.

Desde o início da pandemia, a telemedicina foi incorporada à vida das pessoas e é comum o seu uso entre todos os públicos. Com o objetivo de facilitar a locomoção e a gestão do tempo, o atendimento do paciente não possui barreira de localização, já que pessoas de todos os lugares podem realizar seu acompanhamento remotamente. É o caso do trabalhador rural aposentado Sebastião Egídio, de 87 anos, morador da cidade de Santana do Manhuaçu, MG, que hoje faz seu acompanhamento com um cardiologista da BP – A Beneficência Portuguesa de São Paulo. Com o falecimento do médico que acompanhou seu caso de cardiopatia há anos em sua cidade, Sebastião e sua família tiveram que procurar por outros especialistas e optaram por um grande centro com expertise em cardiologia. Com seu caso já bem detalhado e monitorado, a teleconsulta da BP pareceu uma boa opção; o acompanhamento agradou ao paciente, que é atendido pelo cardiologista Fernando Ribas, remotamente, mas em eventual necessidade de avaliação presencial, possui um médico em seu município que conversa com o profissional da BP.

Cuidado com a experiência

A comodidade para esclarecer dúvidas, ter direcionamento prévio, além de realizar um acompanhamento médico à distância torna mais fácil e seguro cuidar da saúde sem necessária a locomoção do paciente. Pessoas com mais de 60 anos estão inclusos no grupo de risco de contágio do coronavírus, o que faz com que este público fique alerta sobre os cuidados para prevenir a transmissão do vírus, mas também para seguir seus tratamentos e acompanhamentos de maneira segura.

“Vivemos a era da mobilidade. Não é mais necessário se locomover por grandes distâncias para solucionar um problema ou sanar uma dúvida. Na BP, investimos no que há de mais inovador com foco na experiência e confiança do paciente. A junção de saúde e tecnologia tem grande importância no cuidado com a saúde e nos avanços que o setor está vivenciando”, disse Reis.

Mais de 1.600 consultas com especialistas foram realizadas em um aparelho celular e 974 do computador dos pacientes de 45 a 75 anos durante o período de janeiro a outubro de 2021. “Nos organizamos para ter uma plataforma intuitiva, prática e sobretudo, segura. Treinamos todos os médicos e tivemos o cuidado em criar uma ótima experiência para profissionais e pacientes”, afirma o gerente.

As mulheres representam 67% do público geral que agendam e realizam consultas com especialistas à distância, sendo Clínica Adultos e Ginecologia as especialidades mais procuradas pelas pacientes de 45 a 75 anos. São mais de 20 especialidades disponíveis para o agendamento online e teleatendimento para pessoas de todas as faixas etárias.

O que está por vir?

Implantados em 2020, a telemedicina, o check-in antecipado e o drive-thru de exames da BP Medicina Diagnóstica permanecem em funcionamento com adesão pelos pacientes de todas as faixas etárias, especialmente os mais velhos. Mas além das inovações estabelecidas, o que mais pode ser acrescentado para a praticidade no cuidado com a saúde?

Segundo Felipe Reis, a instituição continuará investindo para o crescimento do atendimento inovador na BP. “Estamos começando com as teleinterconsultas, onde os hospitais conveniados terão equipes de especialistas da BP participando ativamente do atendimento dos casos mais complexos, raros ou que requeiram nossa expertise, como se fizéssemos parte da equipe daquele hospital. Por meio de uma plataforma digital, podemos trocar informações e sugerir condutas gratuitamente, com o objetivo de economizar tempo e salvar mais vidas”. E ainda completa: “Também estamos trabalhando trazendo pacotes de Pronto Atendimento Digital, nos quais o paciente pode, de maneira híbrida, realizar apenas o necessário presencialmente e seguir com seu acompanhamento à distância”.