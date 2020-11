TenCoronel BM Edson Marconni assume a chefia do Centro de Assistência Social do Corpo de Bombeiros

Após 2 anos e 4 meses sob o Comando do Grupamento Floresta dos Leões o TenCoronel BM Edson Marconni parte para o Comando Geral no Recife, onde assume a chefia do Centro de Assistência Social do Corpo de Bombeiros.

Segundo o Comandante Geral, o perfil do oficial foi decisivo para a escolha de seu nome pois sempre esteve envolvido em trabalhos em prol da sociedade.

Durante o período que ficou à frente do Grupamento é possível destacar a construção do primeiro quartel de Conteiner do Brasil em Carpina-PE, para onde transferiu a sede do Comando, a inauguração da 3ª Seção de Bombeiros em Macaparana e deixa encaminhado melhorias para aquartelamento da 2ª Seção de Bombeiros em Goiana.

Os avanços estruturais do aquartelamento em Carpina pode ser referenciado como modelo de gestão e a aproximação dos bombeiros da sociedade da mata norte são incontestáveis.

O trabalho impecável fez valer a indicação de seu nome para assumir toda assistência social da Corporação no estado de Pernambuco.

Interinamente o Maj BM Ariano Luna permanece à frente do Comando do Grupamento.O major Ariano que estava no subcomando da unidade, assume o Comando do Grupamento dando continuidade ao trabalho.