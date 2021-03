Tendência e versatilidade dos lenços!

A ideia de que só podemos usar lenço no inverno já ficou no passado, também podemos incluir nos “looks de verão”.Muito além de um acessório de Inverno, Agora o lenço voltou para a mira dos estilistas e se consagrou como tendência nas passarelas nacionais e internacionais. Usando na cabeça, no pescoço, nas bolsas , no pulso e até mesmo como cinto, lenço é o queridinho da vez e sua versatilidade promete fazê-lo durar no armário por muitas estações.

Os lenços femininos oferecem aquele acabamento especial que faltava no seu look. Democrático e versátil, o lenço agregará muito estilo em seu visual, proporcionando combinações e detalhes incríveis em amarração no pescoço, cabelo, bolsas , pulso e como cinto também. A brincadeira é simples: use o lenço de formas inusitadas e arrase com um look inspirador e charmoso.

Para sair do óbvio, aposte em lenços coloridos, em estampas vibrantes e alegres.

Com uma grande variedade de estampas, estilos e texturas, os lenços femininos podem inspirar e soltar sua criatividade. Por isso, invista em diferentes composições e combinações. Para variar as maneiras de uso, inove a produção .

As amarrações fazem a diferença na montagem, por isso, modernize e arrase em um look estiloso e charmoso. Os lenços femininos são bem-vindos e agregam valor ao seu visual. Uma produção básica e rápida, sem esforço. A praticidade é incomparável e a versatilidade, também. Está esperando o que para aderir a essa ideia?

Um lenço charmoso tem aquela pegada vintage que não passa despercebido.

A Modishe preparou exclusivamente para você modelos estampados e lisos, variando e criando lenços incríveis para você se apaixonar!

Use e ouse!