Tendências em Moda Praia 2021

O verão é uma das estações mais queridas, pois traz consigo o sol, reuniões com amigos e familiares, muita alegria e os momentos de se refrescar na praia e na piscina. Para isso, separamos as tendências mais quentes da moda praia 2021 para você ficar ainda mais bela neste verão.

Tendências marcadas por cores vibrantes:Vermelho, marsala, pink e laranja estão com tudo no verão 2021. Cores fortes e alegres têm tudo a ver com essa estação e prometem encher seus looks de praia de energias boas. Além das cores, a textura metalizada também promete bombar nesta estação.

As estampas são ideais para deixar modelos básicos mais interessantes. Além do que, peças estampadas são a cara do verão, não é mesmo?

Assim como no último verão, o tie dye segue firme, mas outras estampas entram em cena para abrilhantar sua estação: as tropicais com frutas e folhagens características do clima tropical do nosso Brasil, o floral e o animal print estão com tudo! O legal dessa tendência é que você está livre para fazer looks diferentes com a mesma peça. Nada de look monótono e sempre igual neste verão, certo?

Os babados conquistaram muitas adeptas em 2020, e por que não levar isso para a moda praia em 2021? Os babados deixam o visual romântico e com certeza as românticas vão adorar essa tendência.

Para os acessórios destacam – se os de materiais feitos em palha que são a cara do verão e dos looks de praia, não é mesmo? A aposta da vez são chapéus e tote bags, aquelas bolsas bem grandonas, ótimas para carregarmos tudo o que precisamos para um dia na praia. Responsáveis por levantar e incrementar os looks de praia, os acessórios da vez prometem deixar sua produção muito mais interessante, além de serem perfeitas para praia e piscina.

Os lenços também seguem firme para o verão 2021 , são mega estilosos, ajudam na proteção do sol. Quando você se cansar dele na cabeça, amarre-o na cintura e o transforme numa canga. Ele pode até dar um charme para sua bolsa.

Já anotou todas as dicas para arrasar neste verão? Lembre-se de avaliar o que mais combina com seu estilo, afinal, você tem que se sentir bem e confiante com o que decidir usar. Veja também lindíssimos vestidos de proteção UV de verão que estão com tudo nesta temporada!

A Modishe está lançando uma linda Coleção Tropical com os mais variados e elegantes looks praianos para você aproveitar e arrasar nesse verão.

use e Ouse Modishe.