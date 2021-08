Terceiro dia seguido de chuvas fortes causa alagamentos e complica o trânsito no Grande Recife

O terceiro dia seguido de chuvas fortes no Grande Recife provocou transtornos para a população, como alagamentos em ruas e avenidas e trânsito complicado em vários municípios nesta quarta-feira (11). Vias ficaram alagadas em diversos pontos da capital pernambucana e de cidades como Paulista e Jaboatão dos Guararapes.

Na terça-feira (10), a Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac) tinha renovado o alerta de chuvas com intensidade moderada na Região Metropolitana e na Zona da Mata até esta quarta. Esse maior volume de chuvas no Grande Recife é devido a um fenômeno provocado por um canal de umidade que favorece a ocorrência de precipitações no leste de Pernambuco.

No balanço de chuvas divulgado às 9h desta quarta, a Defesa Civil do Recife informou que o acumulado de precipitações das últimas 12 horas ultrapassou os 150 milímetros. O volume foi maior que a média histórica prevista para o mês de agosto, que é de 213,4 milímetros.

De acordo com a gestão municipal, 19 chamados para pedidos de vistoria e solicitações de lonas plásticas foram registrados entre a noite da terça e a manhã desta quarta.

Segundo a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU), 150 agentes e 165 orientadores de trânsito foram designados para atuar nas ruas da capital. Entre as 20h da terça e as 8h da quarta, 22 problemas foram registrados em semáforos. Três deles foram resolvidos e 19 estavam em manutenção, até a última atualização desta reportagem.

A prefeitura de Olinda informou, por meio de nota, que fez 15 colocações e reposições de lonas em barreias e que seis equipes estão nas ruas. Não havia desabrigados até então.

Segundo a CTTU, foram registrados, ao menos, quatro pontos de alagamentos que prejudicaram o trânsito no Recife nesta quarta: Estrada dos Remédios e Rua Acre, no bairro de Afogados, na Zona Oeste; Largo do Cabanga, na Zona Sul; e Praça Guilherme Pinto, no bairro do Derby, no Centro (veja vídeo acima).

Além disso, desde o início da manhã desta quarta, a Rua Imperial, localizada no bairro de São José, na área central do Recife, estava alagada, causando dificuldade para os motoristas e pedestres. A situação no local era a mesma da terça.

Um alagamento também foi registrado na Avenida Sul, também no bairro de São José. Para poder passar pelo local, os motoristas precisaram reduzir a velocidade dos veículos.

Em Paulista, várias ruas estavam alagadas no início da manhã desta quarta. Um morador que se identificou apenas como Nelson contou que a Rua São José da Coroa Grande, em Pau Amarelo, tem constantemente o problema de falta de escoamento. Ele disse que, nos últimos meses, mais de 20 veículos perderam as placas na via inundada.

“Piorou bastante esse ano. É um descaso muito grande da administração pública com os moradores. Meu carro fica do lado de fora, na outra rua, porque não tem como entrar em casa. Ontem mesmo teve uma moto que ficou aqui dentro do buraco”, relatou.