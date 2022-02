Terreno da igreja do Engenho Boa Fé, em Buenos Aires, é doado à Diocese de Nazaré

O terreno da igreja do antigo Engenho Boa Fé, em Buenos Aires (PE), incluindo uma pequena praça que fica em frente à igreja, foi doado oficialmente à Diocese de Nazaré. Os trâmites legais vinham acontecendo desde a última semana de janeiro deste ano, mas a cerimônia formal de doação aconteceu no último domingo, 13 de fevereiro de 2022, às 09h, na Igreja Matriz da cidade, durante a missa solene da Festa de Nossa Senhora do Bom Parto.

Estavam presentes o bispo diocesano, Dom Francisco de Assis Dantas de Lucena, que presidiu a eucaristia, o padre Aluísio Ramos (pároco), o prefeito de Buenos Aires, Fabinho Queiroz, além de autoridades civis, religiosos(as) e leigos. Este foi um momento histórico para o município e para toda a comunidade católica da Igreja Particular de Nazaré.

As herdeiras não puderam participar, mas enviaram uma carta (abaixo), por meio do advogado Dr. Paulo Vicente, que foi lida, ao final da celebração, pelo padre Aluísio. Na ocasião, o procurador e o bispo diocesano assinaram a escritura de doação da igreja.

“Meu pai fez a doação da igreja sem, contudo, se preocupar com os rigores da lei, que exige as formalidades que hoje são preenchidas. […] Temos orgulho em participar desse momento histórico; herdei do meu pai a religiosidade e o amor à terra onde ele nasceu”, escreve a herdeira Margarida Coelho em trecho da carta.

O padre Aluísio informou que a prefeitura municipal já iniciou os trabalhos de reforma da praça que fica em frente capela e declarou: “Quem vai restaurar a igreja e deixá-la bonita somos nós. É nossa, da Diocese de Nazaré, a fonte, a origem, onde tudo começou. A partir de hoje a gente já começa a receber doações para iniciarmos a restauração da igreja”.

Por fim, Dom Lucena manifestou sua profunda gratidão à família doadora e firmou um compromisso: “Depois da pandemia, que vai passar, eu já me prontifico para nós irmos celebrar, eu e o padre Aluísio, com a família e toda a comunidade, lá na igreja. Pode levar essa mensagem, que a gente vai fazer isso com muito carinho, com muita alegria”, disse.

Após a santa missa, foi realizada uma visita à igreja de Boa Fé, que fica localizada na entrada da cidade.

Confira, a seguir, a íntegra da carta enviada pelas herdeiras:

PREZADO DOM FRANCISCO

CAROS PAROQUIANOS

A Pandemia impediu a mim e a minha família de comparecermos à solenidade de formalização da doação da Igreja do Engenho Boa Fé para a Diocese de Nazaré. Mas estamos aqui bem representados pelo Dr. Paulo Vicente, que não mediu esforços para a realização da doação.

Agradecemos a Deus por termos nascido numa família religiosa. Meu avô, Agripino, construiu essa Igreja em agradecimento pelas graças alcançadas por intermédio de Nossa Senhora. Meu pai fez a doação da igreja sem, contudo, se preocupar com os rigores da lei, que exige as formalidades que hoje são preenchidas.

Ele era um homem de fé, preocupado com a religião e com o bem estar religioso e social dos excluídos, e em particular dos moradores de Buenos Aires. Temos orgulho em participar desse momento histórico; herdei do meu pai a religiosidade e o amor à terra onde ele nasceu.

Como chefe do Serviço Jurídico da LBA, realizei, com a participação de NATERCIA TEOBALDO, muitos registros de nascimento nas cidades de Nazaré da Mata e Buenos Aires.

Espero voltar, um dia, a essa cidade quando cessar pandemia, a qual tem trazido tantos sacrifícios para a humanidade, com a certeza de um mundo melhor e mais justo, ver a igreja totalmente recuperada para receber todos os fiéis desta cidade.

As minhas sobrinhas CARLA, ROBERTA E FABIOLA unem-se a mim, MARGARIDA, e enviam a seguinte mensagem:

“Nossa Senhora do Bom Parto, ensinando-nos a ouvir a vontade de um filho da terra, nosso avô, que nos iluminou para regularizarmos a doação da igreja. Que alegria, para nós, saber que o povo católico será o maior beneficiário desse feito. Que Deus proteja a todos!”

OREMOS TODOS PELO FIM DA PANDEMIA, PELA DIOCESE DE NAZARÉ E PELOS IRMÃOS DE BUENOS AIRES.

Atenciosamente,

Margarida Maria Coelho de Souza Leão

Fabiola de Paula Gomes Coelho

Carla de Paula Gomes Coelho

Roberta de Paula Gomes Coelho Paiva