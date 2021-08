Testa PE disponibiliza mais de um milhão de exames de antígeno com aporte de R$ 7,6 milhões

O governador Paulo Câmara lança, nesta quarta-feira (18.08), o TestaPE – programa de testagem em massa da população para detecção da Covid-19. O lançamento acontece no Palácio do Campo das Princesas, com transmissão pela internet. A iniciativa tem como objetivo testar, em seis meses, 10% da população do Estado, reforçando a vigilância do novo coronavírus no território para rastrear e isolar casos ativos da doença. Ao todo, por meio, da Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), o Governo de Pernambuco está investindo R$ 7,6 milhões na compra de 1.090.713 testes de antígeno para ampliação da oferta de exames em locais estratégicos nos municípios.

Segundo Paulo Câmara, a partir de agora o Estado entra em uma nova fase na estratégia de enfrentamento ao coronavírus. “Acabamos de adquirir mais de um milhão de testes de antígeno para Covid-19 que serão distribuídos a todos os municípios pernambucanos. Com esse teste, é possível determinar com segurança se a pessoa está com Covid, em menos de uma hora. Diminuindo o intervalo de tempo entre a coleta e o resultado do exame será possível interromper o ciclo de disseminação da doença com mais eficiência”, assegurou Paulo Câmara.

“Vamos conseguir detectar a doença no momento em que o vírus está mais ativo, ou seja, mais contagioso. E vamos orientar os casos positivos que respeitem o isolamento e as recomendações médicas. É uma atitude responsável que vai ajudar nosso Estado a continuar avançando no Plano de Convivência e na retomada econômica”, disse o governador.

Já nesta primeira etapa, cerca de 1,5% da população pernambucana deve ser testada até o final de setembro. O primeiro lote, com 200 mil testes, começa a ser distribuído nesta semana.

Com a entrega dos exames, os municípios devem organizar sua logística para testar a população a partir de três eixos: na porta de entrada da rede de saúde (unidades básicas de saúde, policlínicas e as Unidades de Pronto Atendimento); nos locais com grande circulação de pessoas, como os terminais integrados de ônibus e estações de metrô; e nos serviços do setor público e privado, através de parcerias com instituições do terceiro setor.

“Pernambuco está empenhado no reforço da vigilância genômica do novo coronavírus. Com o programa TestaPE, a articulação entre o Estado e os municípios será fortalecida, qualificando o monitoramento e controle da possível expansão de variantes, como é o caso da Delta. Com mais pessoas testadas, por exemplo, mais amostras são coletadas para sequenciamento genético, proporcionando maior amostragem para detecção das cepas circulantes na nossa população”, argumentou o secretário estadual de Saúde, André Longo.

Os testes rápidos também darão maior celeridade à assistência aos pacientes com quadro suspeito da Covid-19 em Pernambuco. “Com o uso dos testes de antígenos na rede de saúde, o atendimento aos pacientes que dão entrada nos serviços e têm indicação para internamento será mais ágil, auxiliando na tomada de decisões e encaminhamento do paciente, se necessário, para uma unidade de referência”, explicou Longo.

Similar ao exame de biologia molecular RT-PCR, o teste rápido de antígeno também é feito através da coleta de material biológico da nasofaringe (nariz e garganta) do paciente com swab nasal. A diferença é que o resultado, ao contrário do RT-PCR, é de, aproximadamente, 30 minutos. Também não é preciso levar ao laboratório ou utilizar equipamentos complexos para saber o resultado. A indicação é que o exame seja em até dez dias após o início dos sintomas, com preferência entre o quinto e o sétimo dia. Assim como os testes moleculares de RT-PCR, o de antígeno também detecta a doença em sua fase aguda, quando a infecção está ativa e há maior risco de transmissão.