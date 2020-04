Timbaúba confirma duas curas clínicas da COVID-19

A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco confirmou, no último boletim, nesta quarta- feira (22), um total de 100 pacientes recuperados da COVID-19.

Entre os pacientes que conseguiram a cura clínica do novo coronavírus estão duas pessoas da cidade de Timbaúba. Segundo dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde, os casos recuperados são referentes a “um profissional de saúde de 28 anos ,que trabalha em outro município, realizou swab e teve resultado positivo. Foi orientado isolamento domiciliar e cumprimento da quarentena. O segundo caso, foi um paciente de 51 anos encaminhado para a referência estadual, que foi internado em hospital de referência, passou por tratamento e recebeu alta no último dia 17 de Abril”.

A cidade de Timbaúba apresenta quatro casos confirmados de pacientes com COVID-49, além de registrar dois óbitos.

Ainda esta semana as cidades de Carpina e Aliança informaram a cura clínica de dois pacientes da COVID-19. As Secretarias Municipais de Saúde, desses municípios não repassaram o perfil e a identificação dos pacientes. A Mata Norte de Pernambuco apresenta quatro curas clínicas e um total de 47 pacientes diagnosticados com coronavírus, além de 16 óbitos. Os casos estão distribuídos em 17 municípios.

As curas clínicas são situações em que os sintomas desaparecem totalmente ou se apresentam como insuscetíveis de modificação com terapêutica adequada. Atualmente, não há remédios ou vacina contra a doença, embora diversos testes sejam realizados em diversas parte do mundo.