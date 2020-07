Timbaúba inicia plano sanitário de fiscalização e combate à covid-19

Atendendo as recomendações do plano de convivência com a covid-19 o município de Timbaúba promoveu a reabertura gradual do comércio varejista, galerias de lojas, salões de beleza, além de igrejas e templos religiosos.

Recentemente foi permitida a comercialização de vestuários, Armarinho, eletrônicos, entre outros, nas feiras livres.

Com a intenção de promover um retorno seguro a Prefeitura de Timbaúba criou o plano sanitário de fiscalização e combate à covid-19. Algumas ações serão realizadas visando a preservação da saúde dos Comerciantes, funcionários e clientes das lojas.



Entre as medidas adotadas está a testagem massa dos profissionais de serviços essenciais, a exempo de funcionários de Supermercados, comércios varejistas vírgulas farmácias, salões de beleza, padarias, posto de gasolina e clínicas veterinárias.



Haverá ainda a testagem rápida em pessoas com cirurgias eletivas agendadas e profissionais de educação.

A secretaria Municipal de saúde planeja realizar uma seleção para recrutar 10 estudantes para formar a equipe de profissionais de resposta rápida e Vigilância.

Também está sendo realizada a visita domiciliar de todos os casos testados positivos.



Outra medida adotada é a coleta de sangue de idosos e acamados para realização do teste rápido também será reforçada a distribuição de máscaras e álcool 70% na zona rural do município acontecerá ainda um reforço nas orientações no comércio e serviços autorizados.



O município de Timbaúba apresenta atualmente um total de 365 pessoas confirmadas com o novo coronavirus, desse Total 246 pacientes alcançaram a cura Clínica e ainda foram registrados 33 óbitos em decorrência da doença.