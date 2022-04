Timbaúba na rota do turismo

O município de Timbaúba, localizado na Mata Norte de Pernambuco, está certificado e integra o Mapa do Turismo Brasileiro. A cidade de Timbaúba possui uma riquíssima área com imenso potencial a ser explorado, trilhas, mata atlântica preservada e muita biodiversidade.

No mês de março deste ano, a Secretaria de Turismo, em parceria com as Secretarias de Meio Ambiente e Assistência Social, concluíram um curso de Turismo Rural: Roteiros, Trilhas e Caminhadas Ecológicas, na região de Xixá e Água Azul.

A cidade tem um potencial enorme para exploração do turismo rural. A propoposta é para que Timbaúba se torne uma rota de turistas na Mata Norte do Estado. O Programa de Regionalização do Turismo propõe o desenvolvimento da atividade turística de forma regionalizada.