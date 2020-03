Timbaúba paga bônus para profissionais de educação das escolas municipais

A Prefeitura de Timbaúba efetuou o pagamento do bônus para todos os profissionais da área de educação vinculados às escolas da Rede Municipal de Ensino.

A Lei da bonificação está em vigor no município desde 2011, mas apenas os professores eram privilegiados e favorecidos com a ação. Na atual gestão, o prefeito Ulisses Felinto (PSDB) fez o reconhecimento a todos os profissionais da Educação, estendendo esse pagamento para todos os demais trabalhadores. Com isso, além dos professores, gestores, diretores, merendeira, faxineira, auxiliar de serviços gerais, entre outros foram beneficiados. Ao todo, foram R$ 400 mil reais divididos proporcionalmente.

As 26 escolas municipais passaram por um conjunto de avaliações e os alunos foram submetidos a testes de conhecimentos. Todos os educandários tiveram notas acima de 7,0. Isso representa um crescimento na série histórica e também de um ano para outro.

“Essa ação tem uma importância muito grande, pois atitudes como essas estimulam e reconhecem todos que trabalham nessa área. E consequentemente melhora a cada dia que passa a qualidade de ensino do município. Na nossa gestão esses profissionais merecem todo respeito”, disse o prefeito Ulisses Felinto.

Fonte: Coisas de Timbaúba PE

Foto: Reprodução