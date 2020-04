Timbaúba registra óbito por COVID-19

A secretaria de Saúde de Timbaúba informou nesta segunda- feira (13) o óbito do paciente diagnosticado com Covid-19 no município.

A notificação deste caso ocorreu no último dia 07 de abril e a vítima estava internada no hospital de referência estadual.

Segundo a informação repassada pela Prefeitura de Timbaúba mais quatro casos encontram-se em investigação e aguardando o resultado dos exames.

Em nota a instituição reforçou a importância da população ficar em casa e cumprir as medidas de isolamento e de restrição recomendadas pela Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde e Secretarias de Saúde de Pernambuco e do município.

REGIONAL– Na Mata Norte existem um total de 22 registros confirmados do novo coronavírus. A região possue um total de nove cidades com registros do COVID-19, são elas: Paudalho (06), Goiana (06), Carpina (02), Aliança (02), Lagoa do Carro (02), Timbaúba (01), Macaparana (01), tracunhaém (01) e Glória do Goitá (01).



ÓBITOS- Com esta morte em Timbaúba o número de óbitos passou para sete na Mata Norte de Pernambuco. Os outros óbitos aconteceram em Macaparana (01), Paudalho (01), Lagoa do Carro (01) e Goiana (03).