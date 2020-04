Timbaúba registra segunda morte por COVID-19

A secretaria de Saúde de Timbaúba informa que mais um caso suspeito de Covid19 foi confirmado no município. A confirmação desse novo caso teve como desfecho óbito por Covid19.

“Informamos que o laudo com o resultado do exame confirmatório foi recebido pela secretaria de saúde do município no início da noite da última quinta- feira (16). Ainda seguem 03 casos em investigação aguardando o resultado do exame laboratorial”, afirma a nota publicada pela Prefeitura de Timbaúba.

O primeiro óbito foi registrado na última segunda- feira (13). A notificação deste caso ocorreu no último dia 07 de abril e a vítima estava internada no hospital de referência estadual.

Em nota a Secretaria Municipal de Saúde de Timbaúba reforça a importância da população ficar em casa e cumprir as medidas de isolamento e de restrição recomendadas pela Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde e Secretarias de Saúde de Pernambuco e do município.

Confira o último boletim publicado pela Prefeitura de Timbaúba.