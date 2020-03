Tire dúvidas sobre transição capilar

Conhecer bem as raízes capilares é mais que um processo estético, é uma reconciliação da mulher negra com sua ancestralidade. É também uma forma autêntica de negar e resistir aos padrões impostos pela sociedade. Cada vez mais mulheres estão reconhecendo em si os traços de suas naturalidades, evidenciando e amando o caminho de volta para suas origens.

Apesar da transição capilar não ser tão simples, os resultados fazem com que todos os esforços depositados neste processo de neutralizar os cabelos tenham uma importância significativa, tendo em vista que tiram os traços das mulheres negras da “invisibilidade” que a grande mídia e a sociedade tentam impor.

É importante entender que o cabelo possui uma “memória”. Portanto, se você passou muito tempo usando produtos de alisamento, escovas e chapinhas, os fios vão memorizar que o estado “liso” é o que deve ser preservado. Sendo assim, você terá que criar formas dele se readaptar com os cachos, ou seja, estimular as madeixas a se reconciliar com suas origens.

Tanto o processo de ensinar ao cabelo a criar uma nova memória para os cachos, como também o de cortar os cabelos bem curtos para conseguir se desfazer de vez dos fios alisados são experiências que podem exigir de você muita paciência. A dica é aproveitar cada momento desta transição, como uma espécie de fortalecimento pessoal. Os cabelos vão crescer e se modelar, com os produtos corretos e com muita paciência.

Infelizmente, algumas empresas pegam revoluções e se transformam simplesmente em “modinhas”. Tudo isso para vender mais produtos e lucrar em cima de causas sérias. Por esta razão, é preciso ficar atenta aos cosméticos que levam a transição capilar a sério ou só pretendem faturar. Para isso, busque entender as composições de cada produtos. Os rótulos vêm, muitas vezes, com as palavras “natural” ou “puro”, mas na verdade são mais itens que danificam, ressecam e deixam os fios quebradiços. A dica é conversar com um cabeleireiro de sua confiança e testar os produtos mais confiáveis do mercado, só assim você saberá qual é o melhor para o seu tipo de cabelo.