Toneladas de Solidariedade

Iniciativa da LBV ajuda a assegurar o direito à alimentação

Não é novidade que milhares de brasileiros reduziram quantidade e qualidade do que ingerem diariamente. Ficar sem comer por 24 horas ou mais é a realidade de quase 20 milhões de pessoas no país. A dúvida se haverá alimento diariamente afeta mais de 24,5 milhões de cidadãos. Além do mais, a incerteza também toma conta de outros 74 milhões de mulheres e homens que não sabem se irão passar por isso. Esses dados refletem o cotidiano de 116,8 milhões de pessoas que estão vivendo em situação de insegurança alimentar no Brasil, conforme mostra o Inquérito Nacional da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede Penssan).

A batalha pela sobrevivência torna-se árdua diante de um cenário com tantas desigualdades sociais. Outro dado relevante apontado pela Rede Penssan é que, para as pessoas desempregadas, a insegurança alimentar grave foi seis vezes maior. Já para as que possuem um trabalho informal esse impacto foi sentido quatro vezes mais quando comparadas a algum tipo de trabalho formal. Vale ressaltar que, no país, 41,1% da força de trabalho está na informalidade, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Por isso, a Legião da Boa Vontade (LBV) tem intensificado suas ações emergenciais para atender as famílias mais vulneráveis. No mês de dezembro, a Instituição promove sua tradicional campanha Natal Permanente da LBV — Jesus, o Pão Nosso de cada dia!, para fortalecer o espírito de Solidariedade e angariar doações em prol de quem mais precisa, assegurando-lhes o direito à alimentação. A Entidade está arrecadando itens que compõem as cestas de mantimentos. A meta é entregar 50 mil cestas de alimentos não perecíveis, as quais vão beneficiar famílias em vulnerabilidade social e em risco alimentar atendidas pela Instituição e por Entidades parceiras em 226 cidades brasileiras.

No Centro Comunitário de Assistência Social da LBV em Recife/PE, localizado na Rua dos Coelhos, 219 – Coelhos, a meta é arrecadar 40 toneladas de alimentos, que serão destinados a 1.862 famílias em situação de vulnerabilidade social no estado de Pernambuco.

Você pode doar os itens ou o valor que puder. Faça doações via transferência bancária pelo PIX: pix@lbv.org.br ou acessando o site da Instituição: www.lbv.org.br. Se preferir, leve sua contribuição até a unidade da LBV mais próxima de você (www.lbv.org.br/enderecos).