Toritama: forças de segurança vão coibir o comércio de roupas às margens da BR-104

No último final de semana foi realizada na sede da CTTU, em Toritama, uma reunião com objetivo de alinhar ações de combate a comercialização de roupas nas proximidades do Parque das Feiras, as margens da BR-104. O encontro contou com a presença do Secretário de Desenvolvimento Econômico Robson Viana, além de diversas autoridades da segurança pública do município, com a presença do Secretário de Ordem Social Robson Andrade, da Guarda Municipal, do BIESP e o Diretor-Presidente da Companhia de Trânsito e Transporte Urbano – CTTU Alex Monteiro.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico Robson Viana, foi possível alinhar um acordo com as demais forças de segurança, tendo já no dia de ontem (05) uma atuação de controle mais rígida, “Teremos o apoio da Policia Rodoviária Federal e Polícia Militar, para que faça valer o decreto do Governo do Estado, uma vez que a nossa preocupação está em relação a saúde das pessoas e também na economia”, Robson concluiu reforçando o sucesso do sistema Delivery, “Temos um sistema muito bom funcionando que se chama Delivery de Toritama, onde as pessoas comercializam as suas mercadorias no formato online e vem fazer as suas entregas aqui neste perímetro”, finalizou o secretário.

O Capitão Robson Andrade também enalteceu o que foi debatido e destacou que a ação servirá de complemento com o que já vem sendo realizado em Toritama, “Nós debatemos estratégias que adotaremos nos dias de feira como complemento do que já havíamos fazendo, na verdade esse não é o primeiro momento que a Prefeitura Municipal de Toritama, juntamente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a Secretaria de Ordem Social começou a atuar. Mas infelizmente em virtude do agravamento de algumas situações onde existe a quebra do protocolo referente às medidas de prevenção estipuladas nos decretos do governo estadual e municipal, será necessário tomar providências mais contundentes em relação a essas pessoas que estão infringindo essas normas de segurança”, concluiu Robson Andrade.

Já o Diretor-Presidente da CTTU Alex Monteiro trouxe mais detalhes de como será realizada a ação de segurança no município, “A Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal, Guarda Municipal, CTTU e o Consórcio de Segurança Pública estarão integrados para fazer o acompanhamento destas ações neste domingo, onde serão usados equipamentos tecnológicos como os drones, isso vai servir para fazer o mapeamento das áreas onde alguém queira parar o carro e fazer algum tipo de comercialização irregular, a equipe será acionada e se fará presente no local para proibir isso”, Alex finaliza destacando o que pode acontecer caso aconteça o descumprimento da regra, “Se a pessoa for reincidente e acabar sendo flagrada comercializando, ela será conduzida para a delegacia e vai responder de acordo com o decreto determinado e legislação vigente, a nossa orientação é que não venham comercializar aqui, iremos manter a ação delivery que estamos tendo total controle com o distanciamento social e trabalhando com a vigilância sanitária no que diz respeito ao uso de máscaras”, encerra Alex.

Ascom Prefeitura de Toritama Foto: Reprodução