Toritama garante obras, ações e finanças em meio à crise da covid-19

A Prefeitura de Toritama tem garantido as obras, ações e finanças mesmo diante da pandemia que afeta a saúde e economia dos municípios.

Toritama tem se destacado pelo planejamento estratégico e na prevenção contra o Covid-19 com a implantação rápida do hospital de campanha e também da garantia a segurança alimentar da população com a entrega de quase 2 mil cestas básicas para cerca de 1.500 pessoas; e do kit merenda para 7.725 alunos da Rede Municipal de Ensino.

O prefeito Edilson Tavares destacou, em entrevista às rádios locais, o resultado de uma reunião com o Instituto Votorantim nas ações de combate ao coronavírus. Toritama recebe toda assistência técnica do grupo para o enfrentamento.

Destaque para a entrega dos peixes no período da semana santa, que aumentou de 12 para 15 toneladas do pescado. A folha de pagamento para os servidores municipais está mantida e segue o cronograma normalmente.

O pagamento do IPTU foi suspenso para todos do município diante da atual crise, e posteriormente será retomado em breve. “Iniciativas como essas fazem total diferença para cuidar das pessoas”, afirma o prefeito.

A retomada da economia local está sendo discutida com o Governo do Estado de Pernambuco, junto com os demais prefeitos do polo de confecção do agreste. As obras do município, como as da pavimentação da estrada da Vila São Benedito e da requalificação da nova feira do jeans, seguem com os serviços normais.

Foto: Reprodução