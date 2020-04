Toritama selecionada pelo Grupo Votorantim para receber ações de combate ao Covid-19

A Prefeitura de Toritama foi selecionada pelo Grupo Votorantim como município modelo e será beneficiada com ações de combate e gerenciamento ao Coronavírus. O resultado foi divulgado no site da empresa na noite desta terça-feira 14 de abril.

No Brasil foram selecionados 20 municípios, dentre eles, Toritama que se enquadrou nos critérios, a saber:

1- Engajamento dos agentes públicos;

2- Governança da crise no município;

3- Capacidade de seguir as regras de isolamento social;

4- Integração e diálogo com União, Estados, outros municípios, assim como, critérios de vulnerabilidade à pandemia.

A cidade receberá assessoria técnica e especializada e equipes de saúde para o gerenciamento do combate à pandemia. Serão até 4 meses de apoio remoto e virtual com foco em temas como governança de crise, comunicação e distanciamento, assistência, vigilância e impactos fiscais.

Foto: Assessoria de Imprensa