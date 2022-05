Pó para Preparo de Sobremesa de Leite Condensado Lowçucar Zero Adição de Açúcares, Pó para o Preparo de Gelatina Lowçucar Zero Adição de Açúcares Sabor Morango e o Adoçante Tanto Quanto Lowçucar são alguns dos ingredientes que compõe a receita da Torta Mousse de Morango Zero Açúcar.

Uma sobremesa extremamente saborosa!

É fácil de ser feita e fica pronta em aproximadamente três horas e meia, uma sugestão prática que pode ser preparada para festas especiais e para alguns consumidores pode se tornar uma fonte de renda extra. Veja o passo-a-passo:

TORTA MOUSSE DE MORANGO (ZERO AÇÚCAR)

Ingredientes | Pão de Ló:

4 ovos (200g)

1 xícara (chá) de farinha de trigo (120g)

¾ xícara (chá) de Adoçante Tanto Quanto Lowçucar (19g)

1 colher (café) de fermento químico em pó (3g)

Ingredientes | Mousse:

½ embalagem de Pó para Preparo de Sobremesa de Leite Condensado Lowçucar Zero Adição de Açúcares (110g)

2 embalagens de creme de leite light (400g)

1 embalagem de Pó para o Preparo de Gelatina Lowçucar Zero Adição de Açúcares Sabor Morango (10g)

¼ xícara (chá) de água fervente (50ml)

Modo de Preparo | Pão de Ló:

Coloque em na vasilha da batedeira os ovos, o adoçante e bata por aproximadamente 10 minutos. Em uma tigela coloque a farinha, o fermento, peneire e misture. Desligue a batedeira e acrescente a mistura aos poucos mexendo delicadamente para não perder a aeração. Coloque em forma de aro removível redonda de 20cm de diâmetros, untada. Leve para assar em forno pré-aquecido à 180ºC por aproximadamente 35 minutos.

Modo de Preparo | Mousse:

Coloque em uma vasilha a gelatina com a água e misture bem. Reserve.

Prepare o leite condensado conforme as instruções da embalagem, em seguida adicione o creme de leite, a gelatina reservada e bata por 1 minuto. Acrescente a mousse sobre o pão de ló e leve para gelar por aproximadamente três horas. Decore como preferir.

Rendimento: 14 porções de 60g

Dificuldade: fácil

Preparo: 3 horas e 30 minutos