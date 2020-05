Tracunhaém e Condado implantam barreiras sanitárias com orientações de prevenção a COVID-19

O município de Tracunhaém estabeleceu a implantação de barreiras sanitárias para veículos no trecho de acesso da cidade. A medida como objetivo reforçar as ações de enfrentamento a disseminação do coronavírus. O objetivo é orientar a todos os motoristas e passageiros que passarem pelo local, através do papel educativo de conscientização da população, recomendando o uso de máscaras e reforçando a importância do isolamento social.

A Prefeitura Municipal do Condado, iniciou mais uma ação da Rede de Combate à Covid-19. Foram instalados 4 pontos de barreira sanitária em diversos locais da cidade. Os profissionais da Secretaria de Saúde, estão medindo a temperatura das pessoas para averiguar possíveis sintomas de Covid-19 de quem entra na cidade, além de devidas orientações. Outra medida tomada é a desinfecção dos carros que passam pela barreira.