Tracunhaém inicia hoje nova etapa da campanha de vacinação contra a COVID19

Com a autorização da ampliação da vacinação contra a Covid-19 de todas as pessoas a partir de 50 anos, a Prefeitura Municipal de Tracunhaém, através da Secretaria de Saúde, inicia nesta segunda feira (07) a vacinação para todas as pessoas com 58 anos ou mais.

As pessoas nessa faixa etária devem procurar suas respectivas unidades básicas de saúde portanto comprovante de residência, cartão SUS e CPF.

Na próxima quinta-feira (10), iniciará mais uma etapa da vacinação contra a covid-19. Os pacientes com as condições de saúde listadas abaixo, na faixa etária a partir de 40 anos, devem se dirigir até às Unidades Básicas de Saúde na segunda, terça e quarta, para que seja preenchido o formulário específico das comorbidades; a primeira dose da vacina será realizada na quinta feira(10) na escola Joaquim Canuto de Araújo, das 8 as 12 horas.

Para tomar a vacina, é preciso fazer primeiro uma triagem nas Unidades Básicas de Saúde, nos dias 07, 08 e 09, onde será preenchido um formulário comprovando a comorbidade; ( o paciente pode apresentar laudo médico, ou receitas de medicamentos, ou o próprio prontuário da unidades). O paciente só estará apto a tomar a vacina, apresentando o formulário. Para se vacinar devem trazer CPF e o cartão do SUS/CPF.